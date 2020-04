Alimentos que puedes comer en la noche para no engordar

La cena, algunas veces nos hace entrar en conflicto, pues en ciertas ocasiones lo que comemos nos cae pesado y no podemos dormir, además el metabolismo trabaja de manera más lenta mientras dormimos, por lo que podríamos subir de peso fácilmente. Para que no te compliques al elegir los alimentos para la noche, te decimos qué comer en la noche para no engordar.

1. Yogur

El yogur natural es una buena fuente de probióticos y nutrientes que son necesarios para el organismo como el calcio y la proteína, además aporta pocas calorías. El yogur además, ayuda a reducir la depresión, el estrés y la ansiedad, pues de acuerdo con un estudio de la Universidad de Lienden, las personas que consumen yogur, suelen tener niveles de actividad menores en las zonas del cerebro asociadas con la depresión y el dolor. Busca el que no incluya azúcar y sea natural o hazlo en casa con búlgaros.

2. Palomitas

Si en la noche te dan ganas de comer alguna botana, las palomitas son una opción recomendable pues es un alimento bajo en calorías, aporta varios antioxidantes que reducen el envejecimiento prematuro y mejoran el tránsito intestinal mientras duermes. Eso sí, deben ser hechas en casa, en olla, sin aceite, de preferencia y poca sal, o con ayuda de una máquina.

3. Fruta

Algunas frutas también son una opción para comer en la cena pues harán que te sientas satisfecho más rápido pues contienen mucha fibra, además te ayuda a la buena digestión. Entre las frutas que puedes comer están la manzana, los frutos rojos o el kiwi, esto siempre y cuando seas una persona sana, ya que las personas que padecen diabetes u otro trastorno con la glucosa, deben consultar a su médico, ya que el azúcar de la fruta (fructosa) se hace glucosa en la sangre.

4. Queso

El queso además de ser una buena fuente de calcio, contiene la mayoría de los aminoácidos necesarios para mantener el organismo en perfecto estado. El queso también es buena fuente de triptófano que es conocido por ser la hormona del sueño. Pero debes elegir los quesos bajos en grasa, todos aquellos que no se derriten o tardan más en hacerlo, como el cottage o el panela sin sal.

5. Pescado

El pescado es una de las proteínas con menor aporte calórico, por lo que es ideal para cenarlo, pues contiene nutrientes y minerales. Además, estimula la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular los ciclos del sueño.

Y los alimentos que debes evitar son las carnes rojas, ya que tardan mucho tiempo en digerirse, las grasas, los alimentos procesados y los refrescos. Un exceso de azúcar hará que se te dificulte dormir.