Apple deberá usar un cargador común en Europa

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El Parlamento Europeo votó abrumadoramente a favor de respaldar la legislación de la UE que estandarizará los cargadores móviles en USB Tipo-C, allanando el camino para que la ley comience a aplicarse a fines de 2024.

---El voto de la UE allana el camino para que USB-C sea un cargador de dispositivo común en 2024

Los eurodiputados han estado presionando por la medida de los desechos electrónicos durante más de una década, por lo que el voto plenario masivo y afirmativo de hoy, de 602 a favor de la directiva y solo 13 en contra (más 8 abstenciones), no es una sorpresa.

Los parlamentarios también presionaron anteriormente para expandir las reglas comunes de los cargadores para incluir más tipos de dispositivos electrónicos de consumo portátiles (incluidas las computadoras portátiles).

---Directiva aún no es ley

La directiva aún no es ley. Todavía necesita la aprobación final del Consejo, pero ese paso se considera una formalidad dado el acuerdo político provisional ya alcanzado entre los colegisladores este verano.

Una vez que el Consejo haya aprobado, la directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros tendrán 12 meses para transponer las normas, y 12 meses después de que finalice el período de transposición para aplicarlas.

Por lo tanto, parece que comenzará a funcionar a fines de 2024, cuando todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras vendidos en la UE deberán estar equipados con un puerto de carga USB tipo C.

Después de eso, hay una segunda fecha límite, la primavera de 2026, cuando la obligación se extenderá a las computadoras portátiles.

---Productos lanzados antes de la fecha de aplicación, no entrarán en la dinámica

Los productos colocados en el mercado de la UE antes de la fecha de aplicación de la directiva no entrarán en el ámbito de aplicación, por lo que tendremos que ver si hay una lucha por parte de los fabricantes para eliminar el inventario regional existente que no sea USB-C tirándolo al mercado. antes de la fecha límite de 2024.

También habrá muchos ojos en lo que hace el fabricante de iPhone Apple, y qué tan rápido se mueve para adoptar USB-C en su conjunto de teléfonos móviles, dado que ha sido tan estricto con su estándar patentado de carga de teléfonos inteligentes (y todos los dongles que puede vender alrededor del puerto Lightning).

"Independientemente de su fabricante, todos los nuevos teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares y cascos, consolas de videojuegos portátiles y altavoces portátiles, lectores electrónicos, teclados, ratones, sistemas de navegación portátiles, auriculares y portátiles que se pueden recargar mediante un cable con cable, operando con una entrega de energía de hasta 100 Watts, deberá estar equipado con un puerto USB Tipo-C", escribe el parlamento en un comunicado de prensa.

"Todos los dispositivos que admitan carga rápida ahora tendrán la misma velocidad de carga, lo que permitirá a los usuarios cargar sus dispositivos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible".

Los eurodiputados también han vinculado a la Comisión a abordar la interoperabilidad de la carga inalámbrica a corto plazo, diciendo que el ejecutivo de la UE tendrá que presentar una propuesta para armonizar los requisitos de interoperabilidad para la tecnología para fines de 2024 a medida que aumente la adopción de la carga inalámbrica (y para garantizar los fabricantes no solo cambian los puertos de carga patentados por tecnología de carga inalámbrica patentada, generando una nueva manguera contra incendios de desechos electrónicos).

La UE espera que las obligaciones de los cargadores comunes impulsen una mayor reutilización de los cargadores, reduciendo el impacto ambiental de las compras de productos electrónicos de consumo y ayudando a los compradores a ahorrar hasta 250 millones de euros al año en compras innecesarias de cargadores.

---Fabricantes deberán usar etiquetas que informen sobre esta característica



Otro componente de la directiva requiere que los fabricantes de dispositivos apliquen etiquetas dedicadas que informen a los consumidores sobre las características de carga de los nuevos dispositivos, con el objetivo de facilitarles ver si sus cargadores existentes son compatibles.

La idea del requisito de la etiqueta es que los consumidores puedan tomar una decisión informada sobre si comprar o no un cargador nuevo con un producto nuevo. Sin embargo, seguramente existirá el riesgo de que los consumidores inseguros compren un nuevo cargador 'por si acaso' (generando nuevos e innecesarios desechos electrónicos del cargador) y/o que los minoristas insidiosos los inciten a comprar otro cargador al detectar una oportunidad de generar ingresos adicionales.

Actualmente, en el frente de los desechos electrónicos, los cargadores desechados y sin usar representan anualmente alrededor de 11 mil toneladas de desechos electrónicos en la UE, según la Comisión. Por lo tanto, será interesante ver si hay una reducción real de los términos de los desechos electrónicos como resultado de la directiva o impactos más complejos.

Una mayor interoperabilidad entre diferentes artilugios en realidad podría aumentar el consumo de dispositivos electrónicos portátiles al crear una mayor demanda vinculada a una utilidad ampliada. Pero probablemente todos estemos de acuerdo en que los cargadores sin usar que pasan su vida intactos y como nuevos antes de ser desechados son un tipo de basura electrónica particularmente triste.

El impulso de Europa por un cargador común está creando una atracción reflexiva en otros lugares.

Este verano, un trío de legisladores estadounidenses aprovechó la directiva de la UE para presionar a Estados Unidos para que hiciera lo mismo y adoptara un estándar de cargador común USB-C para 2024