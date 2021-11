Apps de "El Juego del Calamar" contienen malware

"El Juego del Calamar" se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial, posicionándose como la serie más vista en la historia de Netflix. Debido a su popularidad, mucha gente ha aprovechado la situación para crear piñatas, disfraces, parques temáticos, entre cientos de productos más, sin embargo, también ha sido una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes han creado malwares en aplicaciones inspiradas en la serie para robar la información de los usuarios.

Lukas Stefanko, Malware Reasearcher de ESET, compañía dedicada a la seguridad informática, encontró que en aplicaciones relacionadas con la serie de "El Juego del Calamar" disponibles en Google Play Store habían varios malwares que infectaban los dispositivos. Lo más preocupante es que el principal malware encontrado fue Joker, un troyano bancario que se descubrió en 2017.

---"Joker", el malware que está afectando a las aplicaciones de "El Juego del Calamar"

Si buscas en la Play Store: "El Juego del Calamar" o "Squid Game" te aparecerán cientos de aplicaciones relacionadas con la serie y ninguna de ellas es oficial de Netflix, es decir, están creadas por terceros, quienes aprovecharon la popularidad de la serie para operarlas.

Sin embargo, las intenciones de sus creadores no son buenas, pues en el análisis realizado por Stefanko se encontró que la ejecución de algunas aplicaciones podrían resultar en un fraude publicitario malicioso y/o acciones de suscripción de SMS no deseados.

Como ejemplo, colocó la aplicación llamada "Squid Game Wallpapaer", la cual está dedicada supuestamente a brindarte las mejores imágenes de la serie para que puedas colocarlas de fondo de pantalla en tu celular o en distintas aplicaciones, pero, la realidad de esta aplicación es que contiene el malware llamado "Joker", un trayano que se encontró por primera vez en 2017 y que es capaz de ejecutar una librería nativa de Android, la cual puede modificar el comportamiento de las aplicaciones bancarias para suscribir al usuario infectado a servicios de pago sin autorización y vaciar sus cuentas bancarias sin dejar rastro.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad Quick Heal Security Lab, este virus opera de una forma silenciosa y puede ingresar a mensajes de texto, contactos y mucha más información que el usuario tenga guardado en su dispositivo.

Además, el usuario infectado puede darse cuenta del robo hasta que revise su estado de cuenta, ya que el banco tampoco logra sospechar los movimientos inusuales que realiza el malware.

Ante esta situación, el Malware Reasearcher de ESET ha advertido a los usuarios a tomar sus debidas precauciones al momento de descargar alguna aplicación de este tipo para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia.

¿Qué otros malwares contienen estás apps?

El especialista de tecnología y tiktoker que responde al nombre de usuario @brujeriatech se dio a la tarea de explorar las aplicaciones denunciadas por Lukas Stefanko para conocer con cuáles virus estaban infectadas las aplicaciones.

En la aplicación Squid Game Wallpaper 4K HD encontró 19 malwares, y en sus códigos encontró un permiso para C2D Message, un servicio de Google que actualmente fue sustituido por Firebase Cloud Messaging, el cual es una solución de mensajería multiplataforma que te permite enviar y recibir mensajes desde un solo lugar y el cual ha sido muy efectivo para empresas que trabajan con muchos clientes.

Evidentemente, este permiso podría robar tanto tu información como el de las personas con las que te comunicas a través de esta herramienta.

Otro de los permisos que obtiene la aplicación al momento de descargarla es leer y modificar la configuración de tu celular, este permiso específico lo pide para los OPPO, Huawei, Sony y HTC, por lo que una vez descargada le estás dando permiso a que la aplicación haga lo que quiera con tu dispositivo. Además, la aplicación no cuenta con el proveedor oficial de Facebook.

Google ha tratado de luchar contra este malware desde su aparición en 2017 con los sistemas de defensa de Google Play Store que han logrado eliminar 1,700 aplicaciones que tienen este malware integrado, sin embargo, al ser un troyano sofisticado, ha logrado esconderse en varias aplicaciones. Por lo que nuestra recomendación es que no descargues ninguna de estas aplicaciones y cuentes con un antivirus instalado en tu celular para evitar ser víctima de un ciberataque.