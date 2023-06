Aprende a actualizar Play Store y las aplicaciones de Android

A-AA+

Una de las aplicaciones más usadas de Google es Play Store, la cual te permite descargar todos los programas y aplicaciones que tu teléfono celular necesita.

Sin embargo no todas las personas saben usar correctamente Play Store, y tampoco saben que esta herramienta de Google tiene que actualizarse constantemente para que la misma esté al día con las novedades que las aplicaciones van sumando.



¿Cómo actualizar Play Store?

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Play Store e ir a la esquina superior derecha donde aparece el ícono de perfil.

A continuación presiona donde dice Configuración y luego en Acerca de. Después selecciona donde dice Versión de Play Store. Después recibirás un mensaje que te indicará si Play Store está actualizado (en este paso tendrás que prestar mucha importancia, porque si tu teléfono ya no tiene espacio en la memoria, no podrás actualizar Play Store). Luego presiona en Entendido.



¿Cómo actualizar una aplicación?

El primer paso para actualizar Play Store consiste en abrir la aplicación, y dirigirse a la esquina superior derecha donde aparece el ícono de perfil. Luego deberás seleccionar Administrar dispositivo y apps (las aplicaciones que se puedan actualizar aparecerán con la etiqueta "Actualización disponible".

Presiona Actualizar en cada una de las apps que requieran de una actualización. Esto sirve para cuando quieres actualizar una aplicación, pero también existe la opción de actualizar todas las aplicaciones.

Para ello deberás ir a Configuración, y luego en Preferencias de red. Presiona donde dice Actualizar apps automáticamente. Puede seleccionar dos opciones: por medio de cualquier red para actualizar las apps con Wi-Fi o datos móviles, o puedes seleccionar que las aplicaciones solo se actualicen cuando estés conectado a Wi-Fi.