Aprende a guardar tus directos de Twitch

Twitch es la plataforma líder de transmisiones en directo, que permite a los usuarios hablar con sus suscriptores y ofrecerles material de todo tipo, ya sea de música o de videojuegos.

Una vez que terminas tu stream, lo común es que mucha gente que llegó tarde quiera ver tu contenido y guardarlo para la posteridad.

Por lo tanto, en Tech Bit te enseñaremos a cómo guardar tus transmisiones de Twitch siguiendo unos sencillos pasos.

----Paso a paso para guardar tus directos de Twitch

Para activar el almacenamiento de tus streamings de Twitch, debes estar atento de tener activada esta pestaña en el modo on para no perder tu contenido. Para ello, dirígete al ´Panel de control del creador´ en el menú desplegable de la parte superior derecha.

Luego toca en ´Configuración´ en la columna izquierda y ve hasta ´Configuración de los VoD´ y activa la pestaña ´Guardar emisiones anteriores´. La app te dejará una nota aclaratoria sobre este almacenamiento. Para los usuarios novatos lo almacena hasta 14 días, mientras que para socios y usuarios de Turbo o Prime aumenta hasta 60 días. Una vez tengas activado esta pestaña, los próximos streamings que realices quedarán guardados en tu cuenta.

Si lo que estas buscando es solamente descargar el video de Twitch, los pasos son similares a los anteriores, donde tienes que ir hasta Contenido en el ´Panel de control del creador´, selecciona ´Estudio de video´ entre las opciones, elige el video que quieras descargar y haz clic en los tres puntos y clica sobre ´Descargar´.

Si en otro orden de cosas lo que quieres es descargar video de Twitch de otros streamers, debes saber que la plataforma no permite todavía descargar retransmisiones realizadas por otros usuarios, aunque si algún que otro clic, por lo que debes recordar siempre citar al autor del mismo, lo que te ayudará a ser respetado en la comunidad y que tus seguidores tengan buena consideración de ti.