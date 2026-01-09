Arranca registro obligatorio de celulares 2026 en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).— A partir de este 9 de enero inició en México el registro obligatorio de celulares 2026, un nuevo requisito en los servicios de telecomunicaciones que busca actualizar datos de usuarios y reforzar controles de seguridad para frenar delitos y el uso indebido de líneas telefónicas.

Este registro permite vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir es el 30 de junio de 2026.

El trámite puede realizarse en línea, sin acudir a centros de atención, a través de las plataformas oficiales de las compañías telefónicas. Los usuarios deberán tener a la mano CURP, INE o pasaporte.

Durante el proceso se solicitan datos personales, así como una prueba de vida, que consiste en tomarse una selfie para validar documentos y autenticar la identidad. Al finalizar, el sistema genera un folio de confirmación. Hay hasta tres intentos; si no se completa, será necesario contactar a un asesor o acudir de forma presencial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir del 7 de febrero, Telcel habilitará un portal de consulta para que sus clientes verifiquen si ya están inscritos en el padrón. Se espera que otras compañías activen herramientas similares.

Aunque al contratar un plan telefónico ya se solicita documentación oficial, este registro es independiente de las empresas de telefonía.