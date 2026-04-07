Artemis II conecta por radio con Estación Espacial en regreso lunar

HOUSTON (AP) — Aún radiantes tras su triunfal sobrevuelo lunar, los astronautas de Artemis II llamaron a sus amigos a bordo de la Estación Espacial Internacional el martes mientras se dirigían a casa desde la Luna.

Artemis II logra primer enlace radio con Estación Espacial

Fue el primer enlace por radio de una nave lunar con una nave espacial en la historia. Las tripulaciones del Apolo no tuvieron compañía fuera del planeta en las décadas de 1960 y 1970, la última vez que la humanidad se lanzó a explorar el espacio profundo.

Para Christina Koch, en Artemis II, y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, fue un alegre reencuentro espacial pese a estar separadas por 370.000 kilómetros (230.000 millas). Ambas hicieron equipo para la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio en órbita.

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Preparativos para el amerizaje y próximas misiones Artemis

El Control de Misión de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA y un residente francés de la estación espacial.

Con el amanecer del martes, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, siguió enviando imágenes del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una foto del "ocaso de la Tierra" que evocó la imagen de "la salida de la Tierra" tomada por el Apolo 8 en 1968.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, apuntan a un amerizaje el viernes frente a la costa de San Diego para poner fin al vuelo de prueba de casi 10 días.

Esto prepara el terreno para Artemis III el próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV seguirá en 2028, con dos astronautas que intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.