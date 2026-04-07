Irán no es un país que se rinda ante amenazas: Embajador en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Después de que el presidente de Estados Unidos,

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" en caso de que Irán no acate un ultimátum, el embajador de la República Islámica en México,, declaró que su país no se rinde ante amenazas."Irán no es solo su capacidad militar, sino su profunday su conciencia nacional. Una realidad tan grande como Irán no puede ser borrada de la historia mediante bombardeos. Irán seguirá siendo una tierra creadora de civilización y, si Dios quiere, brillará como el sol", declaró.Además, acusó que la mayoría de los países, "al igual que guardaron silencio ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza, permanecen callados frente a la amenaza de Trump de destruir la milenaria civilización iraní": "Esta incapacidad tendrá consecuencias aterradoras para el futuro de la humanidad y contribuirá gradualmente a la creación de unen el siglo XXI".Pasandideh indicó que quienes llaman a Irán a llegar a un "" a través del, aún no han comprendido la realidad de su tierra. "Irán no es un país que se rinda ante amenazas; Irán es un país de resistencia, racionalidad y honor", comentó."El, frente a la guerra y la agresión, no solo se defiende, sino que continúa viviendo y reconstruyendo el país. Irán no es simplemente un conjunto de carreteras, puentes y edificios. Irán es el hogar de todos nosotros. Irán es una, una nación que ha resurgido repetidamente de las llamas, la destrucción y las invasiones, reconstruyéndose cada vez con mayor convicción y firmeza", declaró el embajador iraní en México.Apuntó que cuando el presidente de Estados Unidos habla de "devolver a Irán a la Edad de Piedra", no se trata simplemente de retórica política sino de "un proyecto deque ni siquiera laadmitió con tal nivel de cinismo".Denunció quehan asesinado a sus líderes, matado niños y niñas en edad escolar,, universidades, instalaciones energéticas y plantas desalinizadoras, e incluso han apuntado contra el Instituto Pasteur de vacunas y los principales puentes y vías ferroviarias, además que amenazan con bombardear la infraestructura eléctrica."¿Queda algún crimen que aún no hayan cometido?", cuestionó el diplomático iraní."El mundo y la historia juzgarán el silencio de los países frente a estos, especialmente el silencio de los países occidentales que afirman defender la democracia y los derechos humanos", agregó al hacer un llamado a las naciones a detener la "locura" y "barbarie".