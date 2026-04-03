Artemis II: imagen muestra comparativa de la tierra 54 años después

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La nave espacial Orion impulsada por el cohete SLS despegó la tarde de este miércoles de la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy desde Cabo Cañaveral, Florida, iniciando la misión Artemis II.

A pocos días de salir de la órbita terrestre, la NASA ya compartió en redes sociales dos fotografías, capturadas por la tripulación al interior de la cápsula, las cuales muestran un panorama total de la Tierra, con sus tonos azules y marrones.

Las imágenes rápidamente encendieron la conversación en las plataformas digitales, donde diversos usuarios comenzaron a compararlas con las fotos tomadas hace casi 54 años, durante la misión lunar del programa Apolo 17 en diciembre de 1972.

La fotografía de la misión Apolo 17 muestra una vista panorámica del disco terrestre, captura mientras los astronautas se dirigían hacia la Luna, a unos 40 mil kilómetros de la Tierra, según el portal oficial de la agencia espacial.

En la fotografía se aprecia todo el continente africano, gran parte de la Antártida cubierta de hielo y pequeñas porciones de Europa y Asia continental. Las masas de tierra marrones en África son el Sahara, el desierto de Libia y el desierto arábigo.

Por su parte, la franja oscura que atraviesa África es la sabana cubierta de hierba, y las zonas cubiertas principalmente por nubes dispersas son las selvas tropicales. Al este de África se encuentra la isla de Madagascar.

Los extensos sistemas meteorológicos de nubes arremolinadas que se generan en la atmósfera terrestre son visibles desde el espacio. El hemisferio sur se ve completamente iluminado por el Sol debido a la llegada del verano en ese lado del planeta.

Por otro lado, la fotografía publicada este viernes fue capturada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, fue capturada desde la ventana de la nave, después de completar la maniobra de inyección translunar.

En la imagen llamada "Hola Mundo", se aprecia a Australia y dos auroras boreales, la primera puede distinguirse en parte superior a la derecha, con un leve destello verdoso, mientras que la segunda se ubica en la parte inferior izquierda, con un tono más azulado; también se puede ver la luz zodiacal.

La primera fotografía llamada "La Canica Azul" del Apolo 17 fue tomada el 7 de diciembre de 1972 con una cámara Hasselblad 500EL modificada para el espacio con un lente Zeiss Planar 80mm f/2.8 y película Kodak Ektachrome.

Por su parte, de acuerdo con el responsable de la integración de imágenes de la cápsula Orión en la NASA, David Melendrez, la tripulación utilizará dos cámaras réflex digitales Nikon D5 para capturar las imágenes.

Finalmente, la misión de Artemis II consiste en un solo viaje de ida y vuelta que durará menos de 10 días, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) a bordo.