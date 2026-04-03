Por fraude y robo, detienen a hombre y fémina

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntas amenazas y a una mujer por presunto robo, en distintos casos y en atención a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron en bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, donde una familia señaló a un individuo de exigirles una camioneta que supuestamente ya les había pagado.

Al negarse la parte afectada de entregar la camioneta, por no ver reflejada la transferencia, el señalado refirió amenazas e indicó que les quitaría el vehículo.

En el lugar se tuvo contacto con el reportado, quien se identificó como Alejandro "N" de 47 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

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Por otra parte, cuando los oficiales municipales transitaban sobre avenida Libertad, en la colonia Villas del Morro, una persona señaló a una mujer de haberla amenazado y llevarse mercancía de un OXXO ubicado en la colonia Hogares Populares Pavón, misma que trató de escapar, dándole alcance en la calle Carlos Díez Gutiérrez, en la colonia Villas del Morro.

Después de varios minutos de diálogo por parte de agentes femeninas, la señalada dijo llamarse Rocío "N" de 45 años, a quien le encontraron 80 cajetillas de cigarros y 4 cajas de teléfono celular, presentándose la parte afectada y pidiendo proceder legalmente en su contra.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto fraude y robo, respectivamente, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirán con el proceso correspondiente.