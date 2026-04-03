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Solicita educadora detenida duplicidad de término legal

Por Rubén Pacheco

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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Solicita educadora detenida duplicidad de término legal

La defensa de Leticia N, educadora de la guardería infantil No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detenida en días pasados por el delito de violación específica agravada en contra de una niña, solicitó la duplicidad del término constitucional.

Es decir, el plazo inicial de 72 horas se duplicará y su situación jurídica se resolverá entre el lunes y el martes de la próxima semana, cuando el juez de Control a cargo de la carpeta de investigación, determinará la procedencia o no de la vinculación a proceso penal.

Mientras ello se desahoga, la trabajadora federal se mantiene recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila.

Por la detención de la trabajadora acusada de una supuesta agresión sexual, empleadas de la guardería infantil No. 1 del IMSS, ubicada en la calle Manuel José Othón, se manifestaron con pancartas este miércoles e informaron que laboran bajo protesta.

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El pasado lunes, luego que el juez de Control obsequiara el mandamiento judicial, la  Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía  General  del  Estado (FGE), cumplimientó la orden de aprehensión en contra de la trabajadora, al salir de dicho centro de trabajo.

De acuerdo con la causa penal iniciada por la  Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la agresión habría ocurrido en agosto de 2025 luego que la madre detectó que su hija presentaba malestares en la zona genital.

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