Exigen justicia para mujer que murió atropellada

Habitantes de la comunidad El Xoconostle, perteneciente a Villa de Zaragoza, bloquearon por varias horas la carretera a Rioverde exigiendo justicia para una mujer que murió atropellada el 22 del pasado, luego que un automóvil la embistió junto con un grupo de personas que estaban en el exterior de un domicilio.

Tras el percance, el conductor responsable se dio a la fuga y hasta ahora las autoridades no lo han encontrado, aunque en el lugar dejó una placa que ahora sirve de pistas a la autoridad en las investigación.

Fue el pasado 22 de marzo, cerca de las nueve de la noche, cuando un automovilista que circulaba por la carretera a Rioverde perdió el control del volante y así se salió del camino para atropellar a varias personas que estaban afuera de una casa.

En el sitio falleció la señora Silvia Alvizu Bravo de 34 años de edad, mientras que al menos cuatro presentes más resultaron lesionados y tuvieron que ser llevados a un hospital.

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Luego del hecho, el conductor se dio a la fuga sin que nadie pudiera evitarlo pero en el lugar se le cayó una placa, la número UZG762C que fue recogida por las autoridades para integrarla a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, a casi dos semanas de ocurrido el hecho y al considerar que no hay avances en las indagatorias, familiares de la ahora occisa, así como vecinos de El Xoconostle, determinaron cerrar la carretera a Rioverde frente a la comunidad exigiendo ser atendidos por la autoridad para tratar el tema.

En el lugar y de manera preventiva estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional y finalmente los manifestantes fueron atendidos por la autoridad, quien se comprometió a dar seguimiento puntual al caso y tener resultados lo antes posible.

Otra petición que pusieron de manifiesto es que en ese tramo de la carretera se coloquen topes u otro tipo de dispositivo restrictivo ya que se trata de una zona urbana y los vehículos van a alta velocidad.

Fue así que después de varias horas, los protestantes determinaron liberar la carretera y el flujo vehicular recobró su normalidad ya que la fila de unidades varadas en ambos sentidos era kilométrica.