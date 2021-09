Así es como el exceso de azúcar daña a tu cuerpo

A la mayoría de las personas les gusta comer caramelos, pastelitos, helados y postres dulces, pues su sabor es muy agradable. Sumado a ello el azúcar que contienen estos postres hace que su apariencia, textura y sabor sean más llamativos.

En bebidas energéticas el azúcar es añadido para potenciar el efecto energético, pero muchas veces sus resultados son contradictorios. El consumo excesivo de azúcar es dañino para la salud.

Algunos de los problemas que causa el consumo excesivo de azúcar son caries dentales, enfermedades cardíacas, el aumento en los niveles de triglicéridos y colesterol, así como diabetes, obesidad y hasta puede aumentar las probabilidades de padecer cáncer.

Por estas razones en Menú te contamos cinco razones saludables por las que debes dejar de consumir azúcar. Es importante aclarar que nos referimos al azúcar añadido, la misma que se usa en alimentos refinados, refrescos, dulces, postres, entre otros.

5 razones saludables para dejar el azúcar

1. Afecta el corazón

El consumo excesivo de azúcares añadidos afecta la salud cardiovascular, pues aumenta los niveles triglicéridos en la sangre y disminuye el colesterol bueno e incrementa el malo. Por eso se recomienda no ingerir más de 50 gramos de azúcar por día para mantener un cuerpo saludable.

2. Tan adictiva como una droga

El azúcar puede llegar a causar adicción, pues de acuerdo con un artículo del sitio especializado medline, el azúcar estimula ciertas regiones del cerebro causantes de generar placer. Tal es su efecto que se llega a comparar al azúcar con una droga, pues al comer este dulce se libera dopamina lo que causa una sensación de bienestar

3. Debilita el sistema inmunológico

Hay estudios que demuestran que luego de haber comida algo con azúcar, los fagocitos responsables de combatir las bacterias, infecciones y virus que entren en el cuerpo se ven debilitados hasta por más de seis horas. Esto deja un cuerpo propenso a enfermedades.

4. Sube de peso

El portal de salud Medplus asegura que la ingesta de azúcares añadidos es causante de sobrepeso u obesidad porque los azúcares no aportan nada de nutrientes, es decir, son calorías vacías. Por lo que su consumo regular hará que aumentes de peso y con el tiempo puedes llegar a tener obesidad.

5. Huesos frágiles

Según el Portal del Consumidor cuando se come mucha azúcar, los minerales como el calcio tienden a disminuir o a ser expulsados por el organismo. Esto causa que las personas con el tiempo puedan desarrollar osteoporosis o debilitamiento en las articulaciones.

--Qué le pasa al cuerpo cuando dejas el azúcar

Mas energía en el día a día

Al dejar de consumir azúcar muchos órganos del cuerpo responsables de sintetizar este producto dejan de estar sobrecargados dando espacio a su funcionamiento habitual. Esto se refleja directamente en los niveles de energía pues ya no te sentirás cansado y si agregas una alimentación balanceada los resultados serán mejores.

Piel bonita

Cuando se deja de consumir azúcar la piel se vuelve más brillante y luminosa, esto se debe a que este producto ya no afecta al colágeno y elastina que se producen naturalmente dejando la epidermis se regenera. Esto también previene el envejecimiento prematuro.

Reduces peso

El consumo excesivo de azúcar trae como consecuencia el incremento de peso, pues estas calorías no se queman después de consumirlas haciendo que estas se acumulen en forma de grasa alrededor del abdomen, brazos y papada, entre otros sitios. Al dejar de comerla puedes bajar de peso.

Mejora tu ánimo

El azúcar afecta al cerebro, pues su consumo excesivo estimula ciertas regiones, pero también propicia la pérdida de memoria. Al no estar en contacto con este producto el sistema neurológico se encuentra relajado e incluso te ayuda a mejorar la concentración y creatividad.

Tips para reducir el consumo de azúcar

De acuerdo con el sitio especializado Medplus es importante tener una dieta balanceada en donde los vegetales, frutas, cereales integrales y carne magra estén incluidos. Usar miel o algún endulzante natural para sustituir el azúcar, sin embargo, es necesario hacerlo con moderación.

Cambia los postres dulces por frutos secos o deshidratados, en lugar de comerte una paleta opta por unos dátiles. Toma agua simple en vez de consumir refresco. Evita tomar jugos de frutas naturales o en botella, cámbialos por algún té o agua de limón sin agregar un endulzante.

Evita consumir pasteles o panes en su lugar consume jícama la cual tiene un efecto saciante y es alta en fibra. Lee las etiquetas nutricionales antes de comer algo así podrás tener un control de la cantidad de azúcar que consumen diariamente. Aplica estos tips gradualmente y con el tiempo empezarás a notar los cambios.

Para saber los efectos que el azúcar tiene en tu cuerpo te recomendamos que asistas con un especialista. Ellos te ayudarán a través de dietas y tratamientos personalizados a quitarte este hábito sin sufrir en el proceso, pues te enseñarán una forma inteligente de comer.