Así es cómo las redes sociales afectan nuestro cerebro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Desde hace muchos años que algunos científicos y neurólogos aseguran que el uso excesivo del teléfono celular y de las redes sociales puede afectar el funcionamiento del cerebro.

Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, realizó un estudio a largo plazo sobre el desarrollo neuronal de los adolescentes y el uso de la tecnología, e informaron que la utilización diaria de las redes sociales y de las aplicaciones puede realizar cambios neuronales, y esto afecta en la forma en cómo estos adolescentes responden ante el mundo.

Esta investigación fue publicada en la revista científica "JAMA Pediatrics", y en el artículo aseguran que los niños y los adolescentes crecen consultando todo en Internet y en las redes sociales. Ya no consultan enciclopedias, diccionarios, manuales, etc. Y esto los lleva a adquirir cerebros hipersensibles a las respuestas sociales.

Las redes sociales proporcionan todo el tiempo una retroalimentación a través de los me gusta, los comentarios, los mensajes y las notificaciones, y esto influye en los adolescentes en las situaciones sociales y en la vida real.

La investigación de la Universidad de Carolina del Norte realizó un seguimiento de 169 jóvenes de 13 a 17 años durante tres años, e indicó que los cerebros de los adolescentes que consultaban las redes sociales más de 15 veces al día se volvían neurológicamente más sensibles a las recompensas y castigos sociales.

Ante esta situación, se recomienda hablar con los adolescentes y buscar otras alternativas que no impliquen el uso de la tecnología, como practicar algún deporte, danza, leer, o incluso algún oficio como tejer, realizar manualidades, etc.

Además, los investigadores también hablaron de la importancia de controlar el uso que los adolescentes les dan a las redes sociales para evitar estafas, situaciones de "bullying" o incluso para no sufrir "grooming".