Así es la nueva función en videollamadas en WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Las personas utilizan WhatsApp todos los días, quizá más de lo que imaginan, pues se trata de la aplicación de mensajería más popular, y una de las razones para ello es que constantemente lanza actualizaciones destinadas a mejorar su servicio y próximamente traerá una nueva función para las videollamadas.

Cuando la emergencia sanitaria de Covid-19 obligó a millones de personas a quedarse en casa, plataformas como WhatsApp mejoraron algunas de sus herramientas con el fin de hacer el trabajo remoto más simple.

Como ejemplo de lo anterior se aumentó el número de participantes en las videollamadas, pero ahora la app planea dar un paso más allá y vamos a contarte los detalles.

Seguro alguna vez las videollamadas de WhatsApp te han facilitado una reunión virtual. Pero la app tiene algunas limitantes y, sobre todo cuando se trata de un tema laboral, la mejor opción era optar por plataformas con más funciones, pero pronto eso podría cambiar.

De acuerdo con el portal WABetaInfo, que da a conocer las nuevas funciones en las que trabaja la plataforma de mensajería de Meta, en la última actualización de su Programa Beta de Google Play, la versión 2.23.11.19. la app agrega herramientas a las videollamadas.

Algunos usuarios que tienen acceso a la versión de prueba de WhatsApp están reportando que ahora pueden compartir su pantalla mientras se encuentran en una videollamada.

Dicha función llega después de que WhatsApp anunciara novedades como cambios con respecto al color de las llamadas perdidas en la versión beta.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, si el usuario quiere compartir su pantalla durante una videollamada tendrá que tocar en el nuevo ícono ubicado en la vista de control de llamadas. Tras ese paso, todo lo que se muestre en su pantalla se grabará y compartirá con el destinatario.

El usuario tendrá control total sobre esta característica debido a que puede detener el proceso de compartir pantalla en cualquier momento y solo se habilitará la herramienta si da tu consentimiento.

También hay que decir que el resto de los participantes pueden ver la pantalla, pero no interactuar con ella, por lo que la herramienta está pensada para ver, por ejemplo, una presentación, pero para realizar trabajo colaborativo.

Cabe aclarar que por ahora se trata de una prueba de bajo alcance. No todos los usuarios beta de Android están teniendo acceso a la nueva función y, por supuesto, los usuarios regulares aún no la verán, pero será cuestión de tiempo para que llegue a más personas.

Asimismo es importante decir que por ahora la opción de compartir pantalla no funciona en llamadas de grupos grandes y que para tener acceso, además de una cuenta en WhatsApp beta, es necesario que la app y el sistema operativo estén actualizados.

Si quieres formar parte de los usuarios que pueden probar antes que nadie las nuevas funciones de WhatsApp puedes encontrar la versión beta en las tiendas de aplicaciones. Solo considera que necesitarás la aprobación de la plataforma y que, por tratarse de pruebas la experiencia puede no ser la mejor.