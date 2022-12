Así puedes reportar Estados de WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Una de las funciones que disfrutan muchos de los usuarios de WhatsApp son los estados. Imágenes, frases o videos que se pueden compartir y solo son visibles por 24 horas para nuestros contactos. Pero como también pueden tener un mal uso, ahora será posible reportarlos.

Los estados de WhatsApp han recibido diversas actualizaciones con el tiempo. Hoy es posible agregarles música, stickers y texto, y desde hace algunas semanas, cuando alguno de tus contactos sube una actualización en este apartado verás su imagen en el chat rodeada de un círculo verde.

Aunque la mayoría de las personas utilizan esta función con la intención de compartir un momento especial o algo divertido, desafortunadamente también están los que hacen mal uso de los "estados" y es por ello que WhatsApp te permitirá reportarlos.

¿Cómo reportar un estado de WhatsApp?

El ciberbullying o acoso cibernético es muy común. Millones de personas utilizan las redes sociales para esparcir discursos de odio. Sin embargo, las plataformas cuentan con diversas herramientas para denunciar estas acciones y ahora WhatsApp contará con una.

La página especializada en WhatsApp, WABetainfo, que se encarga de filtrar las próximas actualizaciones que lanzará la app de mensajería, ha dado a conocer que se está trabajando en una función que permitirá reportar estados.

De acuerdo con las capturas de pantalla publicadas, la plataforma incluirá un nuevo menú en donde, además de las opciones de silenciar y cancelar, que ya están disponibles, se agregará la función de reportar.

Así, cuando algún usuario de clic a esa opción el estado será enviado al equipo de moderación de WhatsApp para su evaluación y determinar la posible sanción para el usuario.

No obstante, hay que aclarar que por ahora solo se trata de una función en desarrollo, por lo que habrá que esperar un poco más para tenerla disponible. Por ahora, si alguno de tus contactos publica un estado que consideras inapropiado u ofensivo la recomendación es bloquearlo.

¿Cómo reportar mensajes de WhatsApp?

La función de reportar estados inapropiados se suma a la de denunciar a un contacto por sus mensajes.

En caso de que no lo sepas, si algún usuario de WhatsApp te envía mensajes que consideras violan las políticas de convivencia de la compañía y de alguna manera son ofensivos, inapropiados o spam, puedes hacerlo saber a la plataforma.

Para reportar a un contacto abre el chat con la conversación que quieras denunciar.

Toca el ícono para desplegar el menú y ve a la opción Más.

Ahí encontrarás el botón de Reportar. También tendrás la opción de bloquear al usuario y eliminar los mensajes del chat.

Cabe decir que al seleccionar la opción de Reportar, WhatsApp recibirá los últimos cinco mensajes más recientes que intercambiaste con esa persona o grupo, pero no notifica a los emisores. También puedes mantener presionado un mensaje en específico para reportarlo.

Cuida tu seguridad y la de los demás en línea haciendo uso de las herramientas para denunciar cuando algún usuario está haciendo mal uso de las plataformas.