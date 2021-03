Aspirina reduce riesgo de infección del Covid-19, según estudio

Expertos han estado en busca de fármacos que puedan atenuar la pandemia de Covid-19. Y aunque están en busca de algunos nuevos, hay otros que se usan para atender otros padecimientos y se mide su efectividad contra el malestar provocado por el SARS-CoV-2, es así que han volteado a ver a la aspirina, que es usada en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Un equipo de investigadores integrado por Leumit Health Services, Bar-Ilan University y Barzilai Medical Center llevaron a cabo un análisis epidemiológico, cuyos hallazgos fueron publicados en "The FEBS Journal".

Históricamente, los expertos recordaron que este medicamento ha sido empleado ante otras emergencias sanitarias, tales como la influenza española de 1918, reconociendo, aunado a otros estudios, su capacidad antiinflamatoria y que podría modular las respuestas inmunitarias y adaptativas.

Para llevar a cabo el estudio es que se analizaron los datos de 10 mil 477 personas que tuvieron Covid-19 durante la primera ola, es decir entre el 1 de febrero y el 30 de junio del 2020.

Fue así que encontraron que el uso de aspirina para evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares se asoció con una probabilidad del 29 por ciento menos de infectarse por el nuevo coronavirus, en comparación con otras personas que no usaban este fármaco.

Aunado a lo anterior se ha mencionado que las personas que habían sido tratadas con aspirina estaban menos asociadas con la probabilidad de infección por SARS-CoV-2 que aquellos que no lo eran.

"Esta observación del posible efecto beneficioso de dosis bajas de aspirina sobre la infección por Covid-19 es preliminar, pero parece muy prometedora", afirmó Eli Magen, principal autor de la investigación y profesor del Brazilai Medical Center.

Ante los resultados esperanzadores de este medicamento contra la infección del SARS-CoV-2 es que los expertos hicieron un llamado para que continúen las investigaciones e incluso con muestras más grandes, incluyendo pacientes de otros hospitales y países.

Otros fármacos prometedores contra el Covid-19

A lo largo de la pandemia se han empleado diversos fármacos para atenuar los síntomas y efectos del Covid-19 en las personas. Algunos de los últimos esfuerzos a destacar con los del gigante farmacéutico Merck y un laboratorio estadounidense, quienes días atrás informaron de un par de medicamentos que son prometedores.

"Si se refuerzan con estudios adicionales, podrían tener importantes consecuencias en términos de salud pública, ya que el virus continúa propagándose y evolucionando en el mundo", se indicó.

Merck continúa investigando dos tratamientos contra la enfermedad: el molnupiravir y uno llamado MK-711.