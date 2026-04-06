Astronautas de Artemis II logran récord histórico para NASA
Cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense, participan en el primer viaje tripulado lunar desde Apolo.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Los astronautas deArtemis II batieron este lunes un récord como la misión tripulada más alejada de la Tierra durante un sobrevuelo lunar
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que promete unas vistas magníficas de la cara oculta nunca vistas.
El sobrevuelo de seis horas es el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo, con tres estadounidenses y un canadiense a bordo: un paso hacia el aterrizaje cerca del polo sur lunar en tan solo dos años.
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