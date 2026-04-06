Artemis II logra histórico sobrevuelo lunar y rompe récord

ROMA, Italia.- Es el día de la Luna, el más esperado de la misión Artemis II, marcado por el récord de la mayor distancia desde la Tierra alcanzada por una nave espacial tripulada: el sobrevuelo cercano a la superficie lunar y la observación directa del lado oculto del satélite natural.

A bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya alcanzaron el primer récord, superaron la máxima distancia desde la Tierra que hasta ahora ostentaba la tripulación del Apolo 13. En abril de 1970, la tripulación llegó a 400 171 kilómetros del planeta durante su reentrada de emergencia.

Fue el inicio de la larga jornada que, a las 23:02 GMT de este lunes, llevará a los tripulantes de Artemis II al sobrevuelo rasante de la Luna, previsto a 6.550 kilómetros de su superficie, y que a las 23:07 hará registrar a la nave Orion el nuevo récord de 406.777 kilómetros desde la Tierra: la mayor distancia jamás alcanzada por una misión con astronautas a bordo.

Los preparativos en realidad comenzaron muy temprano, en torno a las 5 GMT, cuando el motor del Módulo de Servicio Europeo (ESM) se encendió para afinar la trayectoria de Orion hacia la Luna.

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"Hola, Artemis II, soy el astronauta del Apolo Jim Lovell. Bienvenidos a lo que en su día fue mi zona": fue el mensaje que despertó a los astronautas, grabado por el piloto del Apolo 8 en 2025, poco antes de fallecer. "Es un día histórico y sé cuánto estaréis ocupados, pero no olvidéis disfrutar del paisaje".

Los astronautas también realizaron una nueva prueba de los trajes presurizados, hechos a medida y denominados OCSS (Orion Crew Survival System), capaces de garantizar la supervivencia hasta seis días. Son fundamentales tanto durante las fases dinámicas del vuelo —por ejemplo, en el lanzamiento y la reentrada— como en caso de despresurización de la cabina y tras el amerizaje.

Los tripulantes se los pusieron para verificar tanto la hermeticidad como la libertad de movimientos, por ejemplo, sentándose en el asiento de la nave y para comer y beber.

La jornada continuó con los preparativos para la observación de la superficie lunar, que les mantendrá ocupados durante unas siete horas: desde las 18:45 de este 6 de abril hasta la 1:20 GMT del martes 7 de abril.

Son 35 los puntos a estudiar y fotografiar, incluidos los sitios donde alunizaron las misiones Apolo 12 y Apolo 14.

También figura el Mare Orientale, un cráter de más de 900 kilómetros de diámetro situado en el límite entre el lado visible y el oculto de la Luna y que en el momento del paso de Orion estará completamente iluminado.

En el lado oculto, los astronautas deberán observar en particular el cráter Hertzsprung, de aproximadamente 600 kilómetros de diámetro.

Es en este periodo, exactamente a las 23:02 GMT, cuando está previsto el máximo acercamiento de Orion al suelo lunar, a 6.550 kilómetros, y cinco minutos después la nave debería establecer el nuevo récord de distancia máxima desde la Tierra.

Cuando Orion abandone el lado oculto de la Luna, los astronautas verán el surgimiento de la Tierra y se restablecerán las comunicaciones.

Poco después, a las 0:35 GMT de este martes, presenciarán un eclipse porque la Luna ocultará el Sol. A la 1:20 se completarán las observaciones de la superficie lunar y, a las 6:25, Orion saldrá de la esfera de influencia de la gravedad lunar: será el inicio del viaje de regreso hacia la Tierra.