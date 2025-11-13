Astronautas Regresan a Tierra Tras Impacto en Estación Espacial China

BEIJING (AP) — Tres astronautas que quedaron varados en la estación espacial de China después de que su nave espacial aparentemente recibió el impacto de espaciales regresará el viernes a la Tierra a bordo de la nave que trajo a su tripulación de reemplazo, informó la prensa estatal.

La tripulación se encontraba en una rotación de seis meses en la estación espacial y se suponía que debían regresar a la Tierra cuatro días después de la llegada de la nueva tripulación, el 1 de noviembre.

Su regreso fue abortado después de que se cree que su nave, Shenzhou-20, recibió el impacto de un pequeño fragmento de escombros espaciales. Volverán a bordo de la nave Shenzhou-21, informó la prensa estatal.

Los tres astronautas —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— partieron rumbo a la estación espacial Tiangong en abril.

Estaban "en buenas condiciones, trabajando y viviendo normalmente", dijo el martes la oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

China ha hecho progresos constantes con su programa espacial desde 2003. Ha construido su propia estación espacial y tiene como objetivo llevar a una persona a la superficie lunar para 2030.

La misión Shenzhou-21 llevó ratones para experimentos, un hito para el programa espacial de China.