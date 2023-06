Aumenta el robo de identidad en redes sociales, informa Policía Cibernética

TOLUCA, Méx., junio 26 (EL UNIVERSAL).- En solo dos meses incrementó en 100% el robo de identidad especialmente en perfiles de Instagram, a través de los que extorsionan o defraudan a los contactos de la víctima con rifas y venta de productos, como teléfonos celulares y consolas de juego, indicó Azucena Álvarez Alvarado, encargada de la Policía Cibernética del Estado de México.

Señaló que, en la tabla de delitos cometidos a través de las plataformas, el que encabeza la lista desde el 2019 es el ciberacoso, le sigue el fraude al comercio electrónico, la suplantación de identidad, amenazas y extorsión. Siendo las más vulnerables en cuanto a suplantación de identidad Facebook e Instagram, en esta última pues se presta a la publicación de fotografías, en donde se puede subir material sin límite.



¿Como es el robo de identidad en redes sociales?

"Ahora está muy de moda Instagram, ahorita es lo más fuerte, es el repunte porque esto ya se había presentado el año pasado. Ya se había dado esta modalidad, pero recientemente recibimos más reportes, por ejemplo, podemos decir que pasó hasta 170 denuncias en un mes, eso es mucho más con respecto a meses anteriores, en relación con el 2022 es 100%, más, en comparación con un mes anterior, es de 40%", dijo.

Explicó que si bien todas las redes son vulnerables cuando el usuario expone fotografías de lugares y actividades constantes, sin limitantes expone su vida, lo son más en esta plataforma donde es fácil robar las fotografías que no tienen candados y abrir nuevos perfiles, incluso hackear el mismo que utiliza la víctima y de ahí sacar información que engañe a los contactos.

"Por ejemplo se fijan muy bien si pudieran ser usuarios de iPhone o qué tipo de productos anuncia, compra o sigue y con ello ponen a la venta consolas de juego, teléfonos celulares, incluso piden dinero prestado, ayuda económica u ofrecen trabajo, todos son fraudes", comentó.

A través de Instagram la modalidad es que una vez que se apoderan de la cuenta comienzan a publicar en las historias o en mensajes del perfil, que necesitan vender artículos, por lo regular teléfonos de alta gama o pantallas a bajo precio, que es lo más atractivo para la gente.

Indicó que las personas que piensan que es un contacto real, no tienen duda de hacer el depósito para la transacción, pero en realidad después sabrán que son perfiles robados.

"Son cuentas que tienen muchas fotografías, que están muy activas y dejan ver que tienen una posición económica mediana - alta, de tal manera que lo que oferte van a creer que sí fue el celular que no usó, son perfiles redituables para el delincuente", resaltó.