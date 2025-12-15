Aumentan casos de gastroenteritis durante fiestas de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Diciembre suele ser sinónimo de celebración. Posadas, cenas, reuniones y brindis se multiplican y, con ellos, también aumentan los excesos. Durante estas semanas es común consumir más azúcar, alimentos con alto contenido de grasa y bebidas alcohólicas, además de dejar de lado la actividad física.

En medio de la convivencia y el ambiente festivo, muchas personas descuidan su alimentación, lo que puede traer consecuencias para la salud, especialmente en la salud digestiva.

Uno de los problemas más frecuentes durante las fiestas decembrinas son las afecciones gastrointestinales, que suelen aparecer tras comer en exceso o ingerir alimentos en mal estado. Entre ellas, la gastroenteritis destaca por su alta incidencia en esta temporada.

De acuerdo con Medline Plus, la gastroenteritis es una inflamación del estómago y los intestinos que afecta el funcionamiento normal del sistema digestivo. Puede presentarse por diversas causas, entre ellas infecciones virales, bacterianas o parasitarias.

En muchos casos, este padecimiento se origina por el consumo de comida o bebidas contaminadas, situación conocida comúnmente como intoxicación alimentaria. Aunque generalmente es leve en personas sanas, puede provocar complicaciones si no se atiende de manera adecuada.

Cuando aparece la gastroenteritis, el cuerpo manifiesta diversas señales de alerta. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal acompañado de calambres. También pueden presentarse fiebre, malestar general, dolor muscular y dolor de cabeza.

La diarrea es otro de los síntomas principales y su intensidad puede variar según la causa y el estado de salud de la persona.

En la mayoría de los casos, la gastroenteritis mejora de forma natural con reposo y una adecuada hidratación. Es fundamental reponer líquidos y electrolitos para evitar la deshidratación, sobre todo si hay diarrea o vómitos constantes.

Sin embargo, si los síntomas se prolongan por más de dos días, aparece fiebre alta, dolor abdominal intenso, sequedad en la boca o vómitos persistentes, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado.