Funciones ocultas del modo avión en tu celular

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Todos, al menos una vez, hemos utilizado el modo avión a la hora de viajar. Se sabe que esta función bloquea la transmisión y recepción de señal en nuestro dispositivo y evitar interferencias de comunicación durante un vuelo, por ejemplo.

¿Qué es el modo avión y para qué sirve?

El "modo avión" surgió por la prohibición de los celulares en las aerolíneas, de ahí que los fabricantes hayan decidido implementarlo en sus equipos, explica el portal de la marca Dell.

En resumen, sirve para cortar las conexiones inalámbricas del celular (WiFi, Bluetooth, red celular y GPS). De esta manera se facilita la comunicación entre la torre de control y las aeronaves.

Al activar esta función, estarás "desconectado" y no podrás recibir mensajes ni llamadas. Pero no te preocupes, puedes acceder a juegos y aplicaciones que no requieran de conexión a Internet; actualmente plataformas de streaming permiten descargar videos, música o libros en tu dispositivo para disfrutar de ellos cuando no tengas acceso a la red.

Sin embargo, este modo tiene sus ventajas que puedes aprovechar sin la necesidad de estar en un avión.

Las funciones ocultas del modo avión

Si eres una persona que se distrae fácilmente con las notificaciones en tu celular o no te gusta recibir mensajes o llamadas mientras juegas o ves alguna serie, activar el modo avión evitará estas situaciones, pues al no tener conexión, no llegarán los mensajes ni notificaciones de las redes sociales.

Por otra parte, esta función puede ser útil si estás en algún lugar con fallas o interferencias de red. Puedes activar y desactivar rápidamente el modo avión para que tu celular vuelva a conectarse a la red.

Si sufres con la duración de batería de tu celular, el modo avión puede ser un buen aliado si estás lejos de un enchufe. Los dispositivos móviles consumen gran cantidad de batería en la localización GPS y en buscar conexiones inalámbricas e intentar conectarse a ellas; por eso, al activar el modo avión, te estarás ahorrando todo ese consumo.

Además, ayuda a que el tiempo de carga de tu celular sea más corto; por lo que, si tienes poco tiempo y poca pila, activar el modo avión es una gran opción.

Ahora que conoces estas funciones ocultas del modo avión, puedes ponerlas a prueba para sacarle el mayor beneficio.