Cada año habrá menos frío y temperaturas más altas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- La tercera ola de calor que azota contra el país no deja de sorprender a los habitantes de la Ciudad de México, quienes han expresado las molestias que este clima les provoca, además de preguntarse si estas condiciones empeorarán con el paso de los años.

El meteorólogo Orlando Aurquia, con estudios en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de Cuba y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que los episodios de calor serán más frecuentes en los próximos años, "pero ojo, eso no significa que podemos tener períodos fríos".

Al preguntarle si eso significaba que habría menos temporadas de frío en la CDMX respondió que "definitivamente sí, la tendencia es al aumento de la temperatura en la ciudad por efecto de la Isla de calor, este fenómeno se ve sobre todo al amanecer".

Respecto a los episodios de calor en lo que queda del presente año, mencionó que probablemente habrá más, sin embargo, no se puede asegurar que serán más respecto a otros años.

Para entender mejor el concepto de "islas de calor", el meteorólogo compartió un artículo publicado por la UNAM en el que la investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), Elda Luyano López, expuso que la metrópoli tiene una temperatura más alta que la registrada en las afueras con diferencias que pueden ser de cerca de 10 grados centígrados.

Esto se debe, de acuerdo con la experta, a que en el centro de la ciudad no cuenta con áreas verdes ni cuerpos de agua, los cuales son sumideros de calor.

A la diferencia urbano-rural- entre la zona más caliente de urbe y la más fresca en el campo, se llama isla de calor, fenómeno emblemático del clima de la capital del país que muestra que habitamos sobre una superficie impermeable, caliente y dura, y que "debe servir de ejemplo para que otras ciudades no comentan los mismos errores", se lee en el artículo publicado por la Gaceta UNAM en el 2021.

Cada año se registra más calor en la CDMX ¿se romperá el récord?

Asimismo, se señaló que tal y como lo mencionó Orlando Aurquia, cada año se registró más calor en la ciudad, pues las mediciones hechas de 1920 a 2014 en el observatorio de Tacubaya, la temperatura mínima anual promedio se ha incrementado en alrededor de cuatro grados centígrados, de 8 a 12, y la temperatura máxima anual promedio, en aproximadamente dos grados, de 23 a 25.

"En la CDMX los periodos cálidos, es decir, tres días o más con temperaturas mayores a 30 grados, también han ido en aumento. En la década de 1877 a 1887 sólo en dos ocasiones ocurrió ese fenómeno; de 1961 a 1970, ocho veces, y de 2001 a 2010, en 18 ocasiones", detalló el meteorólogo.

Al cuestionarle si se puede pronosticar que se rompa el récord de temperatura máxima en la CDMX dijo que es complejo, por lo que no se podría asegurar, pero que, si se llegase a pasar este muy por encima del actual, incrementarán los efectos negativos en la salud de las personas y mascotas.

Ya que se utilizan en distintos estudios récords diferentes, Aurquia aseguró que oficialmente se usa el de Tacubaya, el cual fue de 33.9 el 9 de mayo del 1998.