¿Cada cuándo se debe cambiar el cubrebocas KN95?

Debido a la pandemia de Covid-19, expertos a nivel mundial han recomendado el uso de mascarillas y cubrebocas para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Sin embargo, la demanda de estos productos incrementó a tal grado que el uso de mascarillas de grado médico solo se recomienda para los profesionales de la salud y para personas vulnerables.

Hoy en día, las mascarillas KN95 están disponibles en varios comercios, ya que muchas personas prefieren usar este tipo de mascarillas que usar cubrebocas de tela. No obstante, el comprador debe cerciorarse de que las mascarillas sean originales, estén certificadas por los organismos pertinentes y estén nuevas y selladas.

Si por algún motivo usas una mascarilla KN95, considera que debes implementar ciertas medidas para garantizar la eficacia de este equipo de protección personal.

¿Cuál es el tiempo de vida de una mascarilla KN95?

De acuerdo con información publicada por el IMSS, las mascarillas N95 y KN95 pueden usarse por un máximo de 24 horas, aunque lo más recomendable es utilizarlas por períodos de 12 horas, tras el cual deberán desecharse.

Por otro lado, si la mascarilla KN95 se usa de manera intermitente, es decir, cuando solo se usa por un par de horas al día, su vida útil será de 42 a 72 horas, tras lo cual debe ser desechada por tu seguridad.

Los expertos indican que pueden guardarse en bolsas de papel o algún otro material que no genere humedad. También deben guardarse de tal manera que no se deformen. Recuerda que si tu mascarilla sufre algún daño, lo mejor es desecharla.

¿Cómo desinfectar las mascarillas N95 y KN95?

Los expertos indican que para desinfectar este tipo de mascarillas es necesario usar luz ultravioleta, así como vapor de peróxido de hidrógeno o calor seco a 70 grados centígrados.

Iván Puente Lee, un académico de la Facultad de Química, explicó que estudios recientes han observado que la luz ultravioleta no daña las mascarillas, ya que aún después de 30 ciclos de esterilización, los tejidos de las mascarillas permanecían intactos. Por otro lado, el académico dijo que los cubrebocas N95 y KN95 no deben utilizarse por más de 40 horas y que deben ser esterilizados diariamente.

El experto también mencionó otras recomendaciones. Aconsejó no usar agua, jabón, cloro o alcohol para limpiar este tipo de mascarillas, ya que todas estas sustancias pueden disminuir su eficacia. Aunque también señaló que su esterilización no es la mejor opción, pues "no basta con esterilizarlos, pues con el uso van acumulando partículas y aunque se esterilicen van a continuar fijas en los tejidos".

¿Cuándo se debe usar una mascarilla KN95?

Los expertos recomiendan el uso de este tipo de mascarillas entre el personal médico, especialmente durante la realización de procedimientos que generan aerosoles, procedimientos que propagan gotículas o durante cirugías que requieran del uso de aparatos de alta velocidad, así como en estas situaciones:

*Triage respiratorio de primer nivel.

*Área de aislamiento en hospitales, con pacientes con o sin ventilación mecánica.

*Triage respiratorio hospitalario.

*Toma de muestra para diagnóstico para laboratorio u hospitalización.

*Área de reanimación de Urgencias.

*Personal de traslado de ambulancias.

*Terapia Intensiva.

*Consultorio del Médico de SPPSTIMSS.

Las mascarillas N95 y KN95

Este tipo de mascarillas son consideradas de grado médico. Cuando la pandemia inició, la OMS y los gobiernos de varios países anunciaron que estas mascarillas no debían de ser utilizadas por la población en general y que debían reservarse para el personal de salud.

Actualmente en México, estas mascarillas están disponibles para la mayoría de la población, aunque debes considerar varias cosas antes de adquirirlas:

· Están diseñadas para un solo uso. Tienen forma rectangular y tienen tres o cuatro capas.

· Deben certificarse de acuerdo con estándares internacionales o nacionales para garantizar que ofrezcan un rendimiento predecible cuando las utilizan personal de salud, de acuerdo al riesgo y tipo de procedimiento. La filtración, resistencia a respiración y a salpicaduras se atribuyen al tipo de tela y capas de materiales no tejidos.

· Se prueba su capacidad para bloquear las gotas y partículas.

· Al mismo tiempo que bloquean gotas y partículas, deben permitir que pase el aire, que el usuario pueda respirar, sobre todo al hablar o caminar rápido.

· Son dispositivos médicos regulados y categorizados como EPP. Si hay escasez, debe priorizarse su uso para el personal de salud y personas vulnerables.