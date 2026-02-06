CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- La creencia de que a los felinos no les gusta el agua suele hacer que muchos dueños de gatos pasen por alto un cuidado básico en cualquier rutina de aseo: el baño.

A pesar de que estos animales son conocidos por su naturaleza higiénica y por pasar horas al día acicalándose, es posible que tu michi necesite visitar la bañera de ves en cuando.

La frecuencia en la que tu gato ocupe un baño puede depender de varios factores, como sus costumbres, su estilo de vida, su raza, tipo de pelo e incluso edad. Por ello aquí te contamos cada cuando deberías estar bañando a tu michi para mantenerlo saludable y limpio.

¿Cada cuánto se recomienda bañar a un gato?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, si tu gato es de pelo corto y lleva una vida de mascota de interior de casa, el uso de espumas para lavado en seco -especializadas para mascotas- una vez al mes y el cepillado regular -para retirar el pelo muerto- es suficiente para mantener su higiene en estado óptimo.

Ya que los gatos se acicalan solos, no necesitan baños frecuentes, por lo que se recomienda hacerlo solo cuando sea muy necesario (si se ensuciaron, tienen una condición en la piel, entre otras). Cada 3 o 4 meses o alrededor de tres veces al año son suficientes.

Por otro lado, en caso de que tu gato salga a la calle o sea de pelaje largo, es recomendable que frecuente la bañera 4 o 5 veces al año o hasta cada 1 a 3 meses, para evitar que mantenga contacto prolongado con la suciedad y prevenir enfermedades.

¿Cómo bañar a tu gato?

Aunque es una creencia popular, no todos los gatos aborrecen el agua. Si desde pequeño -alrededor de los dos meses- introduces a tu michi a los baños, hay más probabilidades de que no tenga una mala relación con esta rutina.

Uno de los objetivos principales es crear una experiencia agradable para tu gatito. Cierra puertas y ventanas del baño, asegúrate de que el agua esté calientita -no demasiado porque podrías causarle una quemadura-, frótalo con delicadeza y háblale tierno y suave.

Con una charola, moja primero la parte inferior de su cuerpo y gradualmente, con tu mano o una esponja, ve subiendo para humedecer el resto de su cuerpo. Evita que le caiga agua en las orejas y en los ojos, estas partes las puedes limpiar con toallitas y líquidos especiales fuera del baño.

Enjabónalo con shampoo especial para gatos -hay para diferentes tipos de cuidados o pelajes-, frota su pelaje y cuero cabelludo suavemente durante unos minutos y enjuágalo con delicadeza y abundante agua. Usa la misma técnica del inicio para echarle agua y retirar el shampoo. Es importante que te asegures de quitar todo el jabón antes de terminar el baño.

Una vez finalizado el proceso puedes cuidadosamente exprimir las diferentes regiones de su cuerpo para retirar el exceso de agua del pelo. Envuélvelo en una toalla y frótalo suavemente para irlo secando. Si es invierno puedes utilizar un secador para acelerar el proceso, aunque el ruido que produce suele generarles estrés y ansiedad. También puedes intentarlo con una secadora silenciosa.

En caso de que sea necesario, prepara otra toalla, cámbiala una vez que notes que la primera está muy mojada, y continúa frotando su cuerpo hasta que su pelo esté solo ligeramente húmedo.

Es probable que tu gato se retire y comience a acicalarse por todo el cuerpo. Déjalo, es su manera de continuar con el proceso de secado.

Asegúrate de proporcionarle espacios calientitos y cubiertos donde acostarse o refugiarse por si siente frío luego del baño.

TIP: puedes buscar en plataformas digitales música para gatos. Suele ayudar a relajarlos.

¿Cómo evitar que te arañe?

Si tu gato tiene miedo al agua, está incómodo o quiere arañarte, intenta usar ropa con manga larga, córtale las uñas antes de meterlo a bañar y pon un tapete o báñalo en una charola con una orilla donde puede sostenerse.

En caso de que consideres que la tarea será imposible, puedes acudir a una estética para mascotas, donde personal entrenado puede bañarlo.

Recuerda tomar en cuenta la rutina y las necesidades de tu gato, hay michis que tal vez raramente deban entrar a la bañera.