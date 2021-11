Cansancio, dolor de garganta y tos, los síntomas de ómicron

A medida que avanzan los días, los médicos sudafricanos que han atendido a pacientes con la nueva variante del coronavirus, ómicron, han comenzado a detectar algunos síntomas diferentes respecto de los contagios con delta.

Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica Sudafricana y la doctora que alertó a científicos del gobierno sobre la posibilidad de que hubiera surgido una nueva variante, tras ver una serie de casos diferentes, señaló a Blooomberg News que los infectados con ómicron en el país están mostrando síntomas diferentes a los que se contagiaron de delta.

Los contagiados con ómicron se quejan de mucho cansancio, dolor de cabeza y de cuerpo, sensación ocasional de garganta cortada y tos. En comparación, los pacientes de delta suelen sufrir de frecuencia del pulso elevada, que deriva en bajos niveles de oxigenación, y pérdida del sentido del gusto y del olfato.

El 18 de noviembre, tras semanas sin casi pacientes de Covid en donde ella trabaja, en Pretoria, de repente vio cómo llegaban muchos pacientes con los síntomas referidos, lo que la llevó a informar al Consejo Asesor Ministerial sobre el Covid-19. Una semana después, los laboratorios identificaron que se trataba de una nueva variante.

"Me dije: estos síntomas diferentes no pueden ser delta; son similares a los de la variante beta, o se trata de una nueva variante", explicó en entrevista con Bloomberg. Sin embargo, por lo que ha visto, la gente que ha enfermado con ómicron ha desarrollado síntomas leves.

"Creo que, esperemos, será una enfermedad leve. Por ahora confiamos en que podremos manejarla", dijo al medio. En otra entrevista, con BBC News, señaló algo parecido. "Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, los niños menores de dos años representan alrededor del 10% de admisiones hospitalarias en Tshwane, epicentro del brote de ómicron en el país africano.

Waasila Jassat, especialista en salud pública del instituto, explicó a Bloomberg que los hospitales están recibiendo más niños conforme el país entra a la cuarta ola de la pandemia, aunque también dijo que se observó una tendencia similar en la tercera ola, cuando predominaba delta. En ese momento, la admisión hospitalaria de menores de 19 años se disparó 43% en el país.

"Son niños muy pequeños que tienen un sistema inmune inmaduro, y además no están vacunados, así que están más en riesgo", añadió Jassat, parte del equipo que desarrolló el sistema nacional de vigilancia para Covid-19 en los hospitales sudafricanos.

La especialista consideró que parte del incremento en la tasa de admisión de mejores podría ser un reflejo de una precaución de parte de los padres, que están preocupados por la nueva mutación del virus.

Se prevé que esta semana se entregue un reporte pediátrico que podría aclarar el panorama.