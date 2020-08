Cáscaras y semillas que se pueden comer

Las frutas y verduras suelen pelarse para comerse o agregarse en los platillos, con lo que desechamos las cáscaras e incluso semillas que no se consideran comestibles, aunque en realidad estamos eliminando parte de los nutrientes de estos alimentos.

Un estudio de la Academia de Ciencias de China establece que las cáscaras y semillas deberían considerarse un recurso nutricional importante para la salud debido a que poseen compuestos fenólicos y fibra indispensables para mantener una buena salud.

Al aprovechar las siguientes cáscaras y semillas obtendrás distintos beneficios como ingerir nutrientes esenciales para una vida saludable, así como una reducción en la cantidad de desechos en tu cocina:

Cáscara y semilla del aguacate

La semilla de los aguacates es reconocida por poseer ácidos grasos, los cuales son benéficos para la salud, o bien, suelen utilizarse en la fabricación de productos cosméticos.

Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que la semilla del aguacate contiene distintos compuestos que podrían ayudar a reducir los niveles de colesterol, o bien, puede ser utilizada para el tratamiento de la diabetes, enfermedades inflamatorias e hipertensión. Esta semilla es rica en compuestos fenólicos y sustancias antimicrobianas.

Para poder comer la semilla del aguacate es necesario secarla, Healthline aconseja meter las semillas en el horno a 120 °C para facilitar este proceso, luego, se pican, y se pueden agregar en malteadas, infusiones o salsas. Se debe medir la frecuencia con la que se consume este alimento puesto que podría generar efectos secundarios en algunas personas.

Respecto a la cáscara del aguacate, información de Healthline dice que ésta no suele comerse debido a que su consistencia es dura y elástica a la hora de masticarse, sin embargo, el sitio Vibrant Happy Healthy explica que la piel de este fruto contiene fibra y antioxidantes favorables, aunque también dice que esta cáscara tiene la presencia de persina, la cual es una toxina que podría generar malestar estomacal leve.

Vibrant Happy Healthy sugiere tomar en cuenta el tipo de aguacate del que se desea consumir la cáscara ya que existen algunos, como el aguacate criollo, que tienen una piel delgada y que puede consumirse sin ningún problema.

Semillas de papaya

Es normal desechar las semillas de papaya sin conocer los enormes beneficios que esta parte de la fruta puede darle al organismo, sin embargo, es necesario saber que estas semillas están repletas de antioxidantes. Un estudio de laboratorio respaldado por la Universidad de Hainan, China, encontró que este alimento es rico en antioxidantes, los cuales son capaces de evitar el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas.

Otro gran beneficio de estas semillas es que pueden ayudar a mejorar la salud digestiva porque son una excelente fuente de fibra, la cual es necesaria para aliviar los síntomas de enfermedades como el estreñimiento.

Para ingerir las semillas de papaya, se requiere secarlas y molerlas.

Cítricos

El sitio en inglés Cookist sugiere el consumo de cáscaras de cítricos como limón, naranja, y mandarina, porque en esta parte de las frutas está concentrada la vitamina C en un nivel que casi duplica las vitaminas presentes en la pulpa.

Por otro lado, Healthline en inglés sostiene que las cáscaras de cítricos son altamente comestibles, aunque en ocasiones se dejan de lado debido al sabor amargo que las caracteriza. Cookist recomienda la preparación de confitados, ralladuras o infusiones para obtener los beneficios de las cáscaras.

Semillas de girasol

De acuerdo con la base de datos Nutrition Data, las semillas de girasol son un alimento rico en vitamina E y Selenio, aunque también contienen carbohidratos, proteínas, grasas monoinsaturadas, ácido fólico, vitaminas del complejo B, y minerales como zinc, magnesio, cobre y manganeso.

Healthline apunta que las semillas de girasol son un alimento rico en antioxidantes que necesita el cuerpo para evitar el daño oxidativo en las células, este beneficio es importante porque este alimento puede ayudar en la prevención de enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2.

Cáscara de pepino

El pepino es una verdura fresca que debe consumirse con todo y cáscara debido a que este alimento es saludable en su totalidad. De hecho, las propiedades buenas del pepino se deben en gran parte a su cáscara.

Información del sitio NDTV Food explica que la cáscara de pepino es una capa llena de nutrientes como la vitamina K, fibra y antioxidantes que ayudan a mejorar la apariencia de la piel. De hecho, la vitamina K es necesaria para el mantenimiento de los huesos.

La fibra que contiene la cáscara de pepino es un compuesto insoluble que puede aliviar los síntomas del estreñimiento por su facilidad de pasar a través del tracto digestivo.