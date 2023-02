Chrome al fin obtiene un modo de ahorro de energía y memoria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Google lanzó una serie de funciones de optimización diseñadas para mejorar la duración de la batería y el uso de la memoria en máquinas que ejecutan la última versión de su navegador web de escritorio Chrome.

Los nuevos modos Ahorro de energía y Ahorro de memoria de Chrome se anunciaron por primera vez en diciembre del año pasado junto con el lanzamiento de Chrome 108, y ahora, como señaló el medio especializado The Verge, las dos utilidades de optimización están comenzando a implementarse globalmente en las computadoras de escritorio Chrome 110 para Mac, Windows y Chromebooks.

El modo de ahorro de memoria esencialmente pospone las pestañas de Chrome que no están actualmente en uso para liberar RAM para tareas más intensivas y crear una experiencia de navegación más fluida.

Sin embargo, no se preocupe si es un acaparador de pestañas, ya que estas pestañas inactivas aún están visibles y se pueden volver a cargar en cualquier momento para continuar donde las dejó.

Sus sitios web más utilizados también se pueden marcar como exentos de Memory Saver para garantizar que siempre se ejecuten al máximo rendimiento posible.

El modo de ahorro de energía limita de manera similar cualquier actividad innecesaria del sitio web en segundo plano, como efectos visuales como el desplazamiento suave en animaciones o videos.

Puede elegir que se active cuando un dispositivo que ejecuta Chrome se reduce al 20 por ciento de la batería, o desde el momento en que se desconecta de una fuente de alimentación. Sin embargo, Google no ha mencionado cuánto jugo podría ahorrar la función.

Tanto Memory Saver como Energy Saver están habilitados de manera predeterminada en los dispositivos que ejecutan Chrome 110 y se pueden deshabilitar en cualquier momento dirigiéndose a la pestaña Rendimiento de la configuración de su sistema.