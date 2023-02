Chrome ya no es compatible con Windows 7 y Windows 8

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Con el lanzamiento público de Chrome 110 el 7 de febrero, el navegador ya no será compatible con Windows 7 o Windows 8 / 8.1 y Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2, menos utilizados.

Esto sigue a la decisión de Microsoft de finalizar definitivamente las actualizaciones de seguridad para Windows 7 y Windows 8/8.1 el 10 de enero a principios de este año.

Chrome 110 corrige algunos problemas de seguridad cibernética conocidos e incluye algunas características nuevas, como páginas de error de red personalizables y la opción de usar autenticación biométrica en computadoras compatibles para completar automáticamente las contraseñas almacenadas.

El lanzamiento de Chrome 110 también marca el comienzo del nuevo ciclo de lanzamiento de Chrome, que ahora incluirá una vista previa estable anticipada de futuras actualizaciones una semana antes de la fecha de lanzamiento estable completa programada.

Esta es la primera versión del navegador de Google que requiere Windows 10 o posterior. Las versiones anteriores de Chrome seguirán funcionando en dispositivos que ejecuten una versión obsoleta de Windows; sin embargo, ni el navegador ni los sistemas operativos recibirán actualizaciones críticas de seguridad, lo que podría dejar su dispositivo expuesto a posibles ciberataques.

Microsoft no revela cifras exactas de cuántas personas todavía usan Windows 7, pero se cree que serán alrededor de 100 millones en 2021. De hecho, una encuesta reciente de Lansweeper de octubre del año pasado estima que Windows 7 todavía tiene más usuarios que Windows 11, a pesar de que Microsoft ofrece actualizaciones gratuitas para dispositivos compatibles con Windows 10.

Es poco probable que las máquinas con la edad suficiente para ejecutar Windows 7 admitan la actualización a un sistema operativo compatible, y Microsoft ya no vende claves de licencia o descargas de Windows 10 Home y Pro.

Siendo realistas, aquellos que todavía usan una versión desactualizada de Windows pueden necesitar actualizar físicamente su máquina existente para admitir una actualización a Windows 11 o comprar una nueva computadora portátil o computadora para mantenerse protegidos en línea. Actualmente, Microsoft planea finalizar el soporte para Windows 10 el 14 de octubre de 2025.