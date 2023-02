Ciberdelincuencia acecha a menores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Poco más de nueve de cada 10 personas usuarias de internet en México se sienten preocupadas por su seguridad mientras están en el ciberespacio, según reveló el "Estudio sobre Ciberseguridad en Empresas, Personas Usuarias de Internet y Padres de Familia en México", dado a conocer en enero por la Asociación de Internet Mx.

Lo anterior, según la citada Asociación, se debe a que "en los últimos años hemos observado un boom en la adopción de bienes y servicios de telecomunicaciones".

Y es que, tan solo en México, hay alrededor de 89.5 millones de internautas (lo que representa más del 75% de la población de seis o más años). Esa cifra es muy atractiva para los ciberdelincuentes, quienes utilizan diversas estrategias para engañar y defraudar a los internautas, sobre todo a los más jóvenes.

----Infancia en riesgo

El 50% de los delitos cometidos a través de Internet está relacionado al uso de niños, niñas y adolescentes para ilícitos como la pornografía y la trata. Asimismo, nuestro país aporta el 60% de la producción global de pornografía infantil, según se dio a conocer durante la presentación del estudio "Estado de las Políticas y Regulación sobre la Ciberseguridad para Niñas, Niños y Adolescentes en México 2022", elaborado también por la Asociación de Internet Mx.

Hablando de números, unos 38.2 millones de personas corresponden a la población menor de edad en México. De ellos, un 24% aproximadamente son internautas de entre seis y 17 años de edad. Su promedio de conexión diaria a la red de redes es de entre seis y ocho horas, según el mencionado estudio.

---Aumentan los ciberdelitos

A lo largo de los años ha habido un crecimiento de los ciberdelitos y denuncias de conductas antisociales contra niños, niñas y adolescentes, señaló Lidia García, directora de la firma de consultoría Gobernanza, Estrategia y Valores (GEV), en la presentación del estudio, la semana pasada, en la Cámara de Senadores.

En su intervención, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, dijo que México ocupa el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta y que las redes sociales están siendo un instrumento para realizar esta actividad.

Además, la senadora destacó que aproximadamente 700 mil pederastas ingresan cada año a México para violar y abusar de niñas, niños y adolescentes con absoluta impunidad. Urgió a que se frene la violencia, incluída la digital, y que las redes sociales se conviertan en instrumentos de paz y de unidad.

"Estamos en un momento decisivo para ser capaces de construir paz desde las plataformas y en Internet. Tenemos un reto enorme de construcción de civismo digital. Todavía no terminamos de resolver el civismo no digital cuando estamos enfrentando cómo vamos a ser constructores del civismo digital", comentó.

---Ciberseguridad debe ser una prioridad en México

Las amenazas cibernéticas son enormes y están al acecho de todos los usuarios de internet. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Fortinet, la región de América Latina y el Caribe sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques de enero a junio de 2022. Eso representó un aumento del 50%, en comparación con el mismo periodo en 2021.

Al respecto, Analí Díaz Infante, presidenta de la Asociación de Internet MX, comentó que "en un mundo hiperdigitalizado e hiperconectado, la ciberseguridad ha dejado de ser un concepto especializado e intangible para convertirse en un tema prioritario en la agenda nacional".

David Moreno, representante de la OEA, señaló, durante el evento en el Senado, que la ciberseguridad no es solo responsabilidad de los gobiernos, de los expertos o de las organizaciones internacionales especializadas, sino fruto de la colaboración común de todas las personas para conseguir un ciberespacio más seguro.

---Padres de familia menosprecian riesgos digitales

En un reciente reporte, Microsoft informó que "los padres subestiman los riesgos en línea para los adolescentes". Así, en la "Encuesta Mundial sobre Seguridad en Internet 2023: Percepciones de los padres y los niños sobre la seguridad en línea" se dio a conocer que, en México, mientras el 74% de los adolescentes informaron haber experimentado un riesgo en línea, solo el 62% de los padres encuestados a nivel global creyó que su hijo adolescente había encontrado un riesgo de este tipo.

"Las brechas más grandes se relacionaron con discurso de odio, seguidas por amenazas de violencia, exposición a contenido sobre suicidio y autolesiones, así como ciberacoso y abuso. Por ejemplo, 39% de los adolescentes a nivel global, informaron haber experimentado discurso de odio en línea, mientras que solo 29% de los padres informaron que su hijo adolescente tuvo tal experiencia.

"El 19% de los adolescentes experimentó alguna amenaza de violencia, mientras que solo el 11% de los padres informaron lo mismo. Después de experimentar un riesgo en línea, en México 54% de los adolescentes hablaron con sus padres al respecto", informó Microsoft. De esta manera, es claro que, aunque los riesgos que corren los niños y los adolescentes en los espacios digitales ya son materia de debate y posibles implementaciones de políticas públicas, se requiere de mayor concientización a nivel del núcleo familiar.

Entre las muchas maneras de reducir los riesgos, según los expertos, se encuentra el seguimiento de los padres a sus hijos para que estos se mantengan a salvo en línea. También se deben verificar los perfiles y las publicaciones. Sin embargo, una de las estrategias más efectivas es hablar regularmente con los menores de edad sobre sus actividades en línea y los riesgos que corren.

Del lado de la tecnología, hay diversas soluciones de software y hardware para navegar con seguridad en Internet. Cada una de las diferentes plataformas digitales tiene Centros de Ayuda y opciones de configuración que se pueden personalizar para garantizar la privacidad y la seguridad. Puedes acceder a ellas haciendo una sencilla búsqueda en Google o tu buscador de contenidos en internet preferido.

Para reducir los riesgos de los menores de edad, y en general de todos los internautas, es necesario que las partes interesadas se involucren y colaboren para ayudar a hacer de Internet un espacio seguro para todos.

----Firman pacto

El estudio "Estado de las Políticas y Regulación sobre la Ciberseguridad para Niñas, Niños y Adolescentes en México 2022", que consta de más de 500 páginas, fue presentado por diversas autoridades en la Cámara de Senadores, el pasado martes siete de febrero. Ahí, diversos legisladores y la presidenta de la Asociación de Internet MX firmaron un pacto para llevar a cabo acciones de coadyuvancia a favor de la ciberseguridad de niñas, niños y adolescentes.

El estudio contó con la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este documento se realizó una amplia revisión de aspectos relacionados con delitos electrónicos y las políticas públicas orientadas a la prevención.

De esta manera, en el estudio también se propone la creación de un Programa Especial para la Ciberseguridad de Niños, Niñas y Adolescentes, para garantizar que las tecnologías de la información y el Internet constituyan un medio para que accedan a la educación, la cultura, el entretenimiento y la información, sin injerencias arbitrarias y en condiciones de seguridad.

En contexto:

De los usuarios de internet en México: 10.5% son niños entre seis y 11 años, mientras que: 13.6% de los internautas en el país tiene de 12 a 17 años, según el "Estudio de hábitos de los usuarios de Internet 2022".

Según el INEGI:

65.6% de los niños, niñas y adolescentes tienen un teléfono celular, mientras que: 44.3% cuenta con una computadora, según se dio a conocer en la encuesta "ENDUTIH 2021".