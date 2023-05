Cinco datos sobre el clásico de los videojuegos: Pac-Man

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Pac-Man pasó a la historia como uno de los videojuegos más importantes para el mundo. Este 22 de mayo se conmemora su día, el cual está rodeado por múltiples curiosidades.

Para los aficionados, Pac-Man es, por mucho, uno de los personajes que logró marcar a toda una generación. El emblemático héroe amarillo es tan importante como Mario, Sonic, Lara Croft o Link de The Legend of Zelda.

En el Día Mundial del Pac-Man se llevan a cabo eventos y actividades temáticas para celebrar al personaje y su impacto en la cultura gamer. Por ello, estos son los datos a saber sobre el videojuego.

- Pac-Man está inspirado en una pizza. El videojuego se lanzó el 21 de mayo de 1980.

El japonés Toru Iwatani, quien trabajaba en la desarrolladora Namco, creó al personaje mientras se encontraba comiendo una pizza y se encontró con que le faltaba una rebanada.

- El nombre de Pac-Man es una onomatopeya japonesa. El nombre original era "Puck-Man", inspirado en el sonido que se hace al comer rápido.

No obstante, la desarrolladora del videojuego lo cambió a Pac-Man para evitar que fuera utilizado con la intención de formar palabras y groserías al sustituir la p por una f.

- El Récord Guinness en Pac-Man. El puntaje más alto obtenido en la historia de Pac-Man se atribuye a Billy Mitchell.

En 1999, Mitchell consiguió 3 millones 333 mil 360 de puntos pasando todos los niveles del juego sin perder una sola vida.

- Pac-Man fue creado para mujeres. En la década de los 80, la mayoría de los videojuegos estaban enfocados al público masculino.

De esa manera, Iwatani apostó por un proyecto alejado de las típicas temáticas de guerra, aliens, combate y acción.

- No hay último nivel en Pac-Man. En teoría, el videojuego cuenta con 256 niveles, pero al llegar al "último" la pantalla se divide, lo cual dificulta pasar la prueba.