Cinco tips para evitar "hackeos" de contraseñas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Las contraseñas son la base de la seguridad de todo lo que nos rodea. Y si bien muchas veces para ahorrarnos tiempo le ponemos la misma a todas nuestras aplicaciones la verdad es que estamos incurriendo en un error muy común. En estos tiempos laos hackeos se han vuelto una forma muy popular para los robos. Por ello es muy importante que tengas en cuenta algunos detalles a la hora de definirla.

---Verificar si son atacadas

Una de las primeras cosas que debes preguntarte es si tu cuenta de correo o tus redes sociales son atacadas con frecuencia. Cuando esto sucede nos suelen llegar notificaciones a nuestro dispositivo poniéndonos en aviso de que alguien está intentado ingresar. Si esto te sucede a menudo es el primer indicio de que tu clave no es segura y debes cambiarla cuanto antes.

---Víctima de phishing

El phishing es la nueva modalidad de robo que usan los ladrones cibernéticos. Sucede cuando una persona te engaña y te ofrece un link para que ingreses en nombre de alguna entidad. Suelen ser enlaces falsos en los que entregas tus datos y ellos lo usan para acceder a tus cuentas. Si has sido víctima de esta forma de robo virtual es urgente que cambies todas tus contraseñas.

---Las contraseñas no se comparten

Muchas veces le damos las contraseñas a nuestras parejas como señal de confianza. Sin embargo, hacer esto es cederle inconscientemente el control total de nuestra información a un tercero. Mantener la privacidad de las claves es muy importante, uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones la persona a la que les confiamos nuestros accesos.

---Activa las notificaciones

Para proteger contraseñas es muy importante que actives las notificaciones de las diferentes aplicaciones. Sabemos lo molesto que pueden ser estas alertas que nos llegan todo el tiempo, pero definitivamente hacen a la seguridad.

---No repetir ni reciclar contraseñas

"Vero1", "Vero2" y "Vero3" no son contraseñas válidas como diferentes. Reciclar claves como repetirlas es un error muy frecuente en los usuarios. Sigue las instrucciones de seguridad que te ofrece cada app. Recuerda que siempre es mejor usar una letra minúscula, una mayúscula y 4 números que no sean consecutivos. Cada cuenta debe tener su clave propia.