Cinco trucos para que tu celular deje de estar lento

El uso de los teléfonos celulares es muy amplio, pues son cada vez más esenciales en la vida diaria, no solo funcionan como forma de comunicarse o entretenimiento, también tienen espacio en otras actividades, por ejemplo: con aplicaciones bancarias, de transporte, de enseñanza, etcétera.

Por esta razón es importante que siempre funcione adecuadamente y no se pongan lentos, hoy en Techbit traemos 5 trucos para que tu celular deje de estar lento, para que le des un segundo aire.

--Mantener actualizado el sistema operativo

Uno de los puntos que los expertos recomiendan constantemente es contar con el último sistema operativo apto y disponible para los smartphones. La importancia de estas actualizaciones de firmware es porque permiten corregir errores de versiones anteriores en el sistema.

Generalmente las actualizaciones de los sistemas operativos buscan brindar una mejor experiencia a los usuarios. Por supuesto, esto incluye un mejor funcionamiento y optimización de los recursos, lo cual incluye la memoria y, claro, la batería. Además, descargar la última versión del sistema también es imprescindible en ámbitos de seguridad, afirma Telcel.

--Liberar espacio interno

En la mayoría de los teléfonos es posible comprobar cuánto espacio de almacenamiento queda disponible, esto en el apartado de "Configuración"; además es probable que el celular deje de funcionar correctamente si tiene menos de un 10% de espacio libre.

Algunos de las trucos que se sugieren para liberar espacio internamente es desactivar ciertas aplicaciones que no tienen algún tipo de uso, en ocasiones vienen con el paquete inicial del celular, pero realmente no son necesarias, de igual forma algunas otras apps que en algún momento fueron útiles pero ya no más.

De esta forma se contribuye a evitar que se alente el celular, sostiene Google en su apartado de ayuda para Android.

--Verificar si se están cargando o transfiriendo archivos

Uno de los aspectos que también pueden influir en un aletargamiento constante en los teléfonos móviles es si este está cargando o descargando archivos, fotos, videos o aplicaciones, copiando datos (por ejemplo desde Archivos) o transfiriendo datos y es por ello que el teléfono puede tardar en responder.

En este caso es necesario esperar a que la tarea finalice o detenerla por completo si no es importante; en ese sentido otro de los consejos es eliminar las actualizaciones automáticas, destaca en página web Huawei.

--Aplicaciones en segundo plano

Haciendo uso de los ajustes avanzados en cada smartphone se puede reducir el número de procesos que se ejecutan en segundo plano. Esto es especialmente útil en celulares con 1, 2 o 3 GB de memoria RAM, una cifra un poco limitada tomando en cuenta las características actuales.

La opción en cuestión puede ser encontrada internamente con el nombre de "Limitar procesos en segundo plano" o algún nombre similar, de esta manera lo ideal es limitar la cifra a 2 o 3 procesos para no saturar la multitarea real de cada smartphone y alentarlo lo menos posible, afirma Tu experto móvil, página dedicada a temas tecnológicos.

--Desactivar las actualizaciones de apps automáticas

Muchos dispositivos móviles actualizan de manera automática todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Más allá del uso de tiempo y red que ello supone, el proceso de actualización puede ralentizar el teléfono de manera significativa.

Para solucionar este problema se debe ir a la configuración del teléfono, en la parte de información de aplicaciones y buscar un espacio donde diga: "No descargar actualizaciones automáticas" o alguna frase similar, esto ayudará con el problema, afirma Huawei; además de eliminar el caché al menos una vez cada 15 días y depurar los archivos que no sean necesarios.