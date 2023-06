Cinco videojuegos anunciados durante el Nintendo Direct

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Se llevó a cabo el Nintendo Direct, un evento trianual que se realiza en línea para presentar información sobre los nuevos contenidos o franquicias que traerá Nintendo en los siguientes meses.

Como es normal, esta presentación siempre deja grandes sorpresas a los amantes de los videojuegos y este año no fue la excepción.

Es por ello que hemos recopilado cinco de los títulos anunciados durante el Nintendo Direct y los cuales han dejado emocionados al público. Lo mejor es que varios de ellos no solo estarán disponibles para Nintendon Switch, sino que también llegarán a PC.

A continuación te dejamos la lista...

Este fue un anuncio que ya habíamos visto anteriormente en el Summer Game Fest. Se trata de Sonic Superstars, un nuevo videojuego en 2D que contará con el modo multijugador para que cuatro personas puedan jugar de manera simultánea.

En esta entrega, los personajes podrán hacer uso de sus nuevas habilidades para superar cada uno de los obstáculos que se atraviesen en su camino.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta en la que se lanzará el videojuego, sin embargo sabemos que será en otoño del 2023 cuando llegue a Nintendo Switch.

Palia

Uno de los anuncios que sorprendieron a los fans de Nintendo fue Palia, un nuevo videojuego de aventura y simulación que estará disponible en Nintendo Switch.

En este juego podrás construir casas, decorar tu finca, plantar cultivos e interactuar con otros jugadores alrededor del mundo con el modo cooperativo en línea. Además, una de las características que hará fascinante a este videojuego es la posibilidad de explorar Palia y descubrir los múltiples secretos que esconde.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta de su lanzamiento, sin embargo, se sabe que llegará a plataformas de Nintendo y PC en invierno del 2023.

Silent Hope

En Silent Hope acompañarás a siete guerreros que tendrán como principal misión conquistar el Abismo y encontrar al rey recluido.

Sin embargo, durante la encomienda, se atravesarán distintos obstáculos que tendrás que superar con ayuda de las habilidades y armas con las que cuentan los personajes. Conforme avances en cada nivel, te convertirás en un guerrero más fuerte.

Además, durante todo el trayecto de la aventura estarás acompañada de una princesa, la cual será tu guía para lograr el objetivo final.

Silent Hope llegará a Nintendo Switch el 3 de octubre del 2023.

Pikmin 4

Otro de los videojuegos que llegará a Nintendo Switch será Pikmin 4, en el cual acompañarás a pequeñas criaturas a explorar el planeta en busca de tesoros.

Durante el viaje de exploración, encontrarás a diferentes enemigos que debes derrotar, además que tu principal tarea será recolectar productos para posteriormente cultivarlos.

El videojuego estará disponible a partir del 21 de julio del 2023.

Super Mario Bros: Wonder

¿Qué sería Nintendo sin su principal figura? Mario Bros regresa con un nuevo juego clásico de Mario en 2D. Se trata de Super Mario Bros: Wonder.

En esta entrega acompañaremos a Mario y sus amigos en los diferentes niveles para superar todos los desafíos que se atraviesen en su camino. Cada personaje cuenta con nuevas habilidades para superar los diferentes obstáculos, por ejemplo, Mario ahora tendrá la habilidad de convertirse en un elefante.

Además, el videojuego estará en modo cooperativo, por lo que podrás divertirte con tus amigos. Estará disponible el 20 de octubre para Nintendo Switch.

Además de Mario, también regresan otros entrañables personajes con sus propios videojuegos. Se tratan de Peach que estrenará un juego de forma individual, además que regresa Luigi en una versión renovada del videojuego Luigi's Mansion 2.

Otros videojuegos anunciados en Nintendo Direct

Entre otros de los videojuegos que se anunciaron durante el Nintendo Direct se encuentran:

Persona 5 Tactica

MythForce

Super Mario RPG Remake

Just Dance 2024

Fae Farm

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura: El Tesoro Oculto del Área Cero

Gloomhaven

Hot Wheels Unleashed 2

Metal Gear Solid Master Collection

Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro

Vampire Survivors

Headbangers Battle Royale

Penny's Big Breakaway

Start Ocean: The Secton Story R.