Clasificatoria para el Mundial de League of Legends será en la CDMX

Si eres fanático de los videojuegos esto te va a interesar mucho, pues la Ciudad de México será sede, desde este jueves, del Play In de League of Legends, que es patrocinado por Riot Games.

Se trata de una competencia clasificatoria que dará cuatro boletos para el Mundial de League of Legends 2022, que se disputará en San Francisco, California.

Esta es la primera vez que esta competición se realiza en una ciudad latinoamericana.

Al respecto, el secretario de desarrollo Económico, Fadlala Akabani, detalló que esta fase clasificatoria tendrá como su base principal el centro comercial Artz Pedregal del 29 de septiembre al 4 de octubre.

En Artz Pedregal participarán 12 equipos internacionales compuestos por 120 integrantes, principalmente de Japón, Corea, China, Turquía y Estados Unidos; mientras que en el Centro Cultural Estación Indianilla, las y los seguidores de este tipo de juegos online podrán convivir con influencers del medio.

"Este es un evento de clase mundial que nos permite dimensionar el alcance económico, tecnológico y social que representan las industrias creativas, específicamente la producción de videojuegos y eventos de deportes electrónicos. La Ciudad de México es hoy sede de 56 empresas que desarrollan videojuegos y a nivel nacional representa una industria con ventas anuales por más de 2 mil 300 millones de dólares" indicó.

Habrá jugadores de todos los continentes. Durante la presentación de este evento, desarrollado en el Museo Franz Mayer, la secretaria de turismo de la Ciudad, Nathalie Veronique Desplas, expresó que en estos play ins habrá jugadores de todos los continentes, por lo que su asistencia va a dejar una gran ocupación hotelera y derrama económica.

"Para la Ciudad de México es importante contar con eventos de esta índole, como saben la ciudad se está recuperando gracias a Congresos y Convenciones, y a este evento lo consideramos uno de estos: turismo de reunión, y nos permite acercar todo lo que tiene la ciudad a un nuevo segmento, al de los gamers", dijo.

También comentó que el turismo de reunión representa el 20% PIB turístico y es fundamental como parte de la recuperación económica en la capital. Asimismo, los invitó a entrar a la página digital cartelera.cdmx.gob.mx para conocer diversos lugares y actividades en caso de que decidan prolongar su visita.