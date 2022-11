Cofepris emite alerta por producto herbolario falsificado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta a la sociedad en general sobre la falsificación de remedio herbolario denominado Flor Essence, ya que su consumo podría poner en riesgo la salud, pues, señaló, se desconocen sus condiciones de fabricación, así como la calidad de sus ingredientes.

Se trata de los lotes 2561 y L08070112561D, en la presentación de 500 ml y 1000 ml, que fueron identificados como irregulares por Kokusai Naturista, la empresa encargada de su distribución.

¿Cómo reconocer el producto herbolario falsificado? El lote falso con número 2561 tiene caducidad del 11 de agosto de 2024, y formulación farmacéutica de 500 ml, con una tapa de plástico color blanco, y en la etiqueta frontal se observa la leyenda: "Manteniendo la esperanza".

El segundo caso de lote ilícito es el L08070112561D, en presentación 1000 ml, y la Cofepris precisó que esta presentación no se comercializa de manera oficial y la nomenclatura no coincide con ningún producto original distribuido por la empresa importadora.

Con el objetivo de prevenir riesgos a la salud debido a productos que se hagan pasar por Flor Essence, la Cofepris recomienda a la población, distribuidores, farmacias, tiendas naturistas, así como cualquier establecimiento donde se comercialice este remedio herbolario, verificar, previo a su adquisición, que los lotes y características físicas no correspondan con las aquí señaladas.

También se pone a disposición el correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx, donde podrán reportar reacciones adversas tras el consumo de este producto.