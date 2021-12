Cometa Leonard dará el avistamiento más sorprendente del año

El cometa Leonard, detectado apenas este año, ya se aproxima al Sol y la Tierra, alcanzando su mayor acercamiento al planeta el 12 de diciembre. En esta fecha, estiman las y los astrónomos, alcanzaría una magnitud de luz tan alta que no habría necesidad de recurrir a un telescopio o al uso de binoculares para apreciarlo en el cielo.

La detección de este cometa denominado como Leonard, en honor a su descubridor Gregory J. Leonard, tuvo lugar en el Observatorio Infrarrojo Mount Lemmon, en Estados Unidos, el pasado 3 de enero. Cuando el astrónomo captó a "C / 2021 A1", como también es conocido, no era más que un destello débil y tenue de "magnitud 19". De acuerdo con "Space", "eso es casi 160 mil veces más tenue que las estrellas más débiles visibles a simple vista".

En este momento -explica J. Leonard- el cometa se encontraba a una distancia diametral de la Tierra y Sol y, en cambio, se situaba muy cerca de la órbita de Júpiter. La distancia era suficiente para que no alcanzará a brillar a una gran magnitud, sin embargo, alcanzó a experimentar los efectos cálidos de la radiación solar, por lo que atravesaba el proceso para convertirse en un objeto celeste y el científico estadounidense estaba ahí para presenciarlo.

Los rayos del Sol actúan directamente en la morfología de los cometas, que están hechos de gases congelados que, al aproximarse al entorno solar, se enardecen, expanden y brillan. Este brillo se hace notable en la cola del cometa. Según los testimonios de espectadores astronómicos de la antigüedad, la incandescencia de la punta de los cometas se asemejaba a largas cabelleras sueltas, de ahí que adoptaran el nombre de "estrellas peludas".

Los primeros cálculos demuestran que Leonard viaja en una órbita elíptica aplanada excesivamente larga, que lo distancia del Sol hasta 325 mil millones de millas, equivalente a 523 mil millones de kilómetros (km). A ese trecho, las temperaturas se mantienen tan heladas que el cometa se congela y las partículas frías que lo conforman impidieron que tuviera ninguna clase de actividad por miles de años.

Pese a que Leonard fue reciamente descubierto, las y los expertos expresan que probablemente se acercó al Sol, por lo menos una vez antes a esta ocasión, hace unos 70 mil años. Es por ello que están casi seguros que su aparición en el cielo se cubrirá de magnificencia, pues sólo los cometas de nueva generación se avistan con muy poca luminosidad. Esto debido a que cuando uno de estos objetos nunca se ha aproximado a la superficie solar, sigue cubierto por material muy volátil como dióxido de carbono congelado, nitrógeno y monóxido de carbono, que impide que este brille.

Pero este no es el caso de Leonard, que ya no sólo se acercó al Sol hace largo tiempo, sino que su proximidad a nuestro planeta será tal que los distanciará únicamente 34,9 millones de kilómetros. El 3 de enero de 2022, en el aniversario de su detección, el cometa volverá a reunirse con el gran astro, pero a una distancia mucho mayor, de 92 millones de kilómetros: "La expectativa actual es que el cometa podría alcanzar un brillo de cuarta magnitud, haciéndolo lo suficientemente brillante para ver sin ayuda óptica en un cielo oscuro", apuestan las y los astrónomos.

A pesar de que el 12 de este mes, será la fecha idónea para apreciarlo en el cielo, su presencia ronda desde inicios de diciembre. La hora óptima para atraparlo es un par de horas antes de cada amanecer otoñal. Las y los especialistas recomiendan dirigir la mirada en dirección este-noreste, en búsqueda de las constelaciones Coma Berenices, Boötes y Serpens Caput. Mientras que Leonard se acerca más al Sol, será absorbido gradualmente hasta que terminemos por perderlo completamente de vista, por ello no debes desaprovechar estas fechas en las que nos visita y nos acompaña en el fin del año.