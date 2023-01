Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp que tienen los Android

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Millones de personas alrededor del mundo han descargado en sus dispositivos móviles la aplicación de mensajería WhatsApp, y esta se ha convertido en la que más usuarios activos tiene en la actualidad dentro de su categoría. Sin embargo, muchos internautas no conocen al cien por ciento todas las funciones que brinda la plataforma.

Por ejemplo, en su última actualización agregaron la posibilidad de quitar la etiqueta de "en línea" cuando nos encontramos usando la aplicación, también ya podemos ver los estados de nuestros contactos desde la pestaña de chats. Y es que el soporte de dicha plataforma se mantiene actualizado y ofrece cada vez más funciones y herramientas a todos sus usuarios.

Hoy en Tech Bit te contaremos acerca de un truco que solo está disponible para aquellas personas que cuenten con un teléfono celular con sistema operativo Android.

La cámara secreta de WhatsApp

Comúnmente necesitarás de una aplicación desarrollada por terceros si quieres hacer uso de algún truco que te encuentres en internet. Sin embargo, esta opción es nativa para los usuarios de Android, por lo que no tendrás que preocuparte de hacer uso de algún software extraño.

Para activar la cámara secreta de WhatsApp debes hacer lo siguiente:

- Ingresa al menú de ajustes de tu pantalla, el proceso dependerá de tu dispositivo ya que en algunos casos tendrás que pulsar la pantalla por unos segundos, en otros es necesario "pellizcarla" hasta que aparezcan varias opciones.

- Abre la opción de Widgets para ver todos los que tienes disponibles.

- Aparecerán dos que pertenecen a WhatsApp, uno con forma de ventana y otro con forma de cámara.

- Selecciona el de cámara, arrástralo a un lugar vacío de la pantalla y listo, eso sería todo. Un ícono llamado cámara de WhatsApp se habrá creado en tu pantalla.

¿Para qué sirve la cámara oculta de WhatsApp?

Ahora quizá te estés preguntando, ¿y para qué me sirve esta función?, bueno la respuesta es que podrás utilizarlo para subir fotos y videos a tus estados directamente sin la necesidad de abrir WhatsApp y buscar la sección de historias, basta con que pulses el ícono.

Recuerda que la duración de estos estados es de 24 horas y únicamente pueden ser vistos por los contactos si es que ambas partes se tienen agregados en su agenda. De igual manera la aplicación permite que selecciones si es que hay alguien a quien quieres restringir la visibilidad de tus historias.

En los estados de WhatsApp puedes agregar textos, videos, música, stickers, todo lo necesario para que compartas parte de tu día a día con tus contactos. Y también verás la opción de enviar ese contenido a tu cuenta de Facebook para que más de tus seguidores puedan verlo mientras esté disponible.

Ya conoces una nueva función que ofrece WhatsApp para facilitar su uso, habrá que esperar para ver qué novedades nos traerá en un futuro el equipo de desarrolladores de esta aplicación.