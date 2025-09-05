Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp

La función de mensajes efímeros de WhatsApp permite que los textos desaparezcan automáticamente después de cierto tiempo, una herramienta pensada para quienes buscan mayor privacidad en sus conversaciones.

Los mensajes pueden configurarse para que se eliminen en 24 horas, 7 días o 90 días, y se pueden aplicar de manera general o solo en chats específicos.

Paso a paso para activarlos en todos los chats

Ingresa a Ajustes y selecciona Privacidad .

Da clic en Duración predeterminada .

Elige el tiempo de vigencia (24 h, 7 días o 90 días).

Si lo deseas, aplica la duración a tus conversaciones activas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Facilitando transferencias: CLABE en WhatsApp Business Summit 2025

Cómo activarlos en un chat específico

Abre el chat en cuestión y toca el nombre del contacto o grupo .

Selecciona Mensajes temporales y pulsa Continuar .

Elige la duración de los mensajes.

De acuerdo con WhatsApp, "los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que hayas elegido", es decir, solo aplica a los mensajes posteriores a la activación.

De esta manera, la herramienta te permite controlar mejor la privacidad de tus conversaciones y reducir el riesgo de que alguien más pueda leer tus mensajes en el futuro.