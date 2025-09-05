logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp

La función permite que los mensajes desaparezcan en 24 horas

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 01:35 p.m.
A
Mensajes efímeros en WhatsApp

Mensajes efímeros en WhatsApp

La función de mensajes efímeros de WhatsApp permite que los textos desaparezcan automáticamente después de cierto tiempo, una herramienta pensada para quienes buscan mayor privacidad en sus conversaciones.

Los mensajes pueden configurarse para que se eliminen en 24 horas, 7 días o 90 días, y se pueden aplicar de manera general o solo en chats específicos.

Paso a paso para activarlos en todos los chats

  • Ingresa a Ajustes y selecciona Privacidad.

  • Da clic en Duración predeterminada.

  • Elige el tiempo de vigencia (24 h, 7 días o 90 días).

  • Si lo deseas, aplica la duración a tus conversaciones activas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Facilitando transferencias: CLABE en WhatsApp Business Summit 2025

Cómo activarlos en un chat específico

  • Abre el chat en cuestión y toca el nombre del contacto o grupo.

  • Selecciona Mensajes temporales y pulsa Continuar.

  • Elige la duración de los mensajes.

De acuerdo con WhatsApp, "los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que hayas elegido", es decir, solo aplica a los mensajes posteriores a la activación.

De esta manera, la herramienta te permite controlar mejor la privacidad de tus conversaciones y reducir el riesgo de que alguien más pueda leer tus mensajes en el futuro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp
Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp

Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp

SLP

El Universal

La función permite que los mensajes desaparezcan en 24 horas

Tips para fotografiar la Luna de Cosecha
Tips para fotografiar la Luna de Cosecha

Tips para fotografiar la Luna de Cosecha

SLP

El Universal

El fenómeno será visible del 6 al 8 de septiembre y especialistas comparten recomendaciones para disfrutarlo y fotografiarlo.

Cometa interestelar muestra una cola en crecimiento
Cometa interestelar muestra una cola en crecimiento

Cometa interestelar muestra una cola en crecimiento

SLP

AP

La NASA sigue de cerca el cometa interestelar que pasará cerca de la Tierra en diciembre.

Empresas mexicanas adoptan estrategias de IA con Google Cloud Summit
Empresas mexicanas adoptan estrategias de IA con Google Cloud Summit

Empresas mexicanas adoptan estrategias de IA con Google Cloud Summit

SLP

El Universal

Google impulsa la capacitación en IA para cerrar la brecha de talento especializado