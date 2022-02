¿Cómo afecta a las criptomonedas conflicto entre Rusia y Ucrania?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Mientras el mundo se pone tenso por los problemas en curso entre Rusia y Ucrania, los mercados bursátiles han presentado también afectaciones. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rusia no tiene pensado retroceder, por lo que el día de ayer los funcionarios de Ucrania declararon el estado de emergencia.

En cuanto a los mercados financieros, desde este 24 de febrero, los inversores de todo el mundo están preocupados por la economía global, las monedas fiduciarias blandas y las tensiones geopolíticas.

"En todo caso, Putin se mantiene firme a pesar del aumento de las sanciones", dijo a la prensa el miércoles Michael James, director gerente de la firma de inversión Wedbush Securities.

"Eso realmente se suma al nerviosismo elevado sobre nuevas acciones agresivas y lo que eso significará para las materias primas y la inflación en general" indicó.

Los principales índices de Wall Street arrojaron pérdidas significativas en medio de la incertidumbre entre Rusia y Ucrania. Standard and Poor's 500 (S&P 500) ha caído a los niveles más bajos en ocho meses. El Nasdaq y el Promedio Industrial Dow Jones también continuaron experimentando ventas masivas el miércoles por la tarde (EST).

---La criptoeconomía se tambalea

El miércoles por la noche, después de una breve volatilidad durante el día, las 12 mil 798 monedas digitales dentro de la criptoeconomía cayeron un 4.7% frente al dólar estadounidense.

La criptoeconomía cayó a 1.71 billones con un volumen de comercio global de 78 mil millones, y las monedas estables actualmente capturan 50 mil millones de dólares del volumen de comercio actual.

Mientras que bitcoin alcanzó un máximo de 39 mil 231 dólares por unidad el miércoles, a las 10:00 p. m. (EST), el activo digital intercambió manos por debajo de 3 mil dólares por unidad.

Por su parte, Ethereum logró capturar un máximo de 2 mil 752 dólares por unidad el miércoles, pero también cayó por debajo de los 2 mil 500 dólares a las 10:00 pm.

---Comunidad cripto reacciona a la invasión rusa de Ucrania

Además de la reacción de los mercados financieros y cripto, igualmente una serie de figuras destacadas de la comunidad cripto se pronunciaron ante la invasión rusa en Ucrania.

"Fuck War", escribió Barry Silbert, director ejecutivo de Digital Currency Group, la empresa de gestión de activos digitales más grande de Estados Unidos.

Sam Bankman-Fried, el director ejecutivo de la criptobolsa FTX, también intervino y compartió sus pensamientos "sobre la criptografía, Ucrania y las acciones".

Bankman-Fried señaló que el precio de Bitcoin se desplomó junto con las acciones, argumentando que "si el mundo se vuelve más malo, la gente tendrá menos efectivo libre" y que efectivamente están "vendiendo BTC, junto con acciones, etc., para pagar la guerra".

Agregó que la situación es "probablemente desestabilizadora" para las monedas de Europa del Este y sus sistemas financieros, lo que sugiere que podrían buscar opciones alternativas. "Si estuvieras en Ucrania en este momento, ¿dónde confiarías tu dinero?" añadió.

Pero SBF, como se le conoce popularmente, enfatizó que el impacto financiero del conflicto no debería eclipsar lo que está sucediendo en la vida real. La guerra es "realmente mala para el mundo", dijo. "Al carajo con todo este asunto de los precios. Sal y haz algo bueno por alguien".

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, también recurrió a Twitter para condenar la invasión.

"Muy molesto por la decisión de Putin de abandonar la posibilidad de una solución pacífica a la disputa con Ucrania e ir a la guerra en su lugar", escribió Buterin, subrayando que la invasión de Ucrania por parte de Rusia "es un crimen contra el pueblo ucraniano y ruso".