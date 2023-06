Cómo bloquear WhatsApp desde otro celular

A-AA+

¿Alguna vez te ha pasado que ha pasado que has perdido tu celular o inclusive te lo han robado? No te preocupes porque hoy conocerás un tip que te puede servir para bloquear tu WhatsApp en esos casos.

Perder o extraviar algún dispositivo móvil se ha convertido en una parte vulnerable de vida, pues mucha de nuestra información personal y vida se encuentra en estos aparatos pequeños, y pese a que hay situaciones que están fuera de nuestro control, es posible eliminar o bloquear tu celular de manera remota.

Bloquea tus datos o elimina de forma remota.

Dentro de los primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza es bloquear instantáneamente todas las sesiones que tenemos abiertas de nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo WhatsApp.

Pese a que suele ser un poco aterrador, existe una solución que es de gran utilidad para cerrar o bloquear tu sesión en esta red social para evitar que las personas puedan entrar y ver todos tus mensajes y conversaciones.

Una de las primeras soluciones es bloquear tu celular de manera remota. Esto te permite que nadie pueda acceder a tu dispositivo móvil sin la necesidad de que estés ahí.

Si tienes un dispositivo android lo que tienes que hacer es entrar a la página de Google, "Encontrar mi dispositivo", esta página te dará múltiples opciones "reproducir sonido", bloquear dispositivo" o borrar datos del dispositivo".

Escogiendo la segunda opción ya va a estar fuera de peligro tu celular, también es una gran alternativa si has extraviado tu dispositivo móvil y deseas borrar toda la información de él. Cualquiera de las opciones te pedirá que inicies sesión.

Si tienes un IPhone, es casi igual, lo único es que necesitas meterte a "Buscar mi iPhone" y de igual manera te aparecen opciones que te permite localizar tu dispositivo, eliminar toda la información que tiene o solo bloquearlo.

Pero no te preocupes porque WhatsApp te permite bloquear o cerrar sesión en otros dispositivos sin necesidad de acceder a terceras páginas. Lo único que tienes que hacer es abrir tu sesión en otra cuenta y todo de manera remota.

También recuerda que puedes escribir un correo electrónico a support@whatsapp.com con el asunto "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y en el mensaje solo vas a poner tu número de celular y ellos se encargaran de cerrar tu cuenta de manera automática y solo tarda un par de minutos en suceder.

Toma en cuenta que cuando WhatsApp desactiva una cuenta en cualquier dispositivo esta no se elimina de manera completa. Todos los contactos que tienes aún pueden ver tu foto de perfil y van a poder enviarte mensajes, claro que, todo en un periodo de 30 días, este será tu plazo para nuevamente volver activar tu cuenta o sino, el sistema la eliminará por completo.

Cualquiera de estas opciones son una vía rápida si quieres eliminar toda tu información del dispositivo, ya sea por extravío o por robo, estas soluciones pueden salvar tus datos personales que tengas en tu dispositivo móvil.