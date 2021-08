Cómo calibrar la batería de un celular

Si hay algo que deseamos los usuarios de smartphones es que la batería de nuestros dispositivos dure todo el día, al menos, para no tener que quedarnos sin pila y, por lo tanto, incomunicados.

El cuidado de nuestra batería es esencial para el buen rendimiento de nuestro celular, por ello hoy en Techbit te enseñamos una de las formas que pueden ayudar a brindarte información más exacta de tu pila para que esta pueda funcionar en óptimas condiciones: la calibración.

¿Para qué sirve calibrar la batería?

La palabra calibrar es definida por la Real Academia Española como ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de medida, y justamente eso es lo que se logra cuando lo hacemos con la batería de nuestro celular.

Puede suceder que tu celular indique en la pantalla el porcentaje de la batería con la que cuenta; sin embargo, muchas veces al estar descalibrada puede ser que el porcentaje no sea correcto y tu teléfono se apague debido a que la carga es más baja.

Las baterías suelen envejecer con el uso y su precisión inicial es cambiante, explica el sitio de Battery University, por ello es necesario un ajuste a través de la calibración; lograrlo es sencillo y te dará un porcentaje más certero sobre la pila.

Cómo calibrar la batería de un Android

1. Debes dejar que la batería de tu celular se descargue completamente hasta que este se apague solo.

2. Luego intenta encenderlo hasta que este no prenda debido a que su batería se agotó totalmente.

3. Ahora debes ponerlo a cargar apagado hasta que la batería indique un 100% de carga.

4. Enciéndelo y verifica que tienes 100% de carga, de no ser así conecta de nuevo hasta lograr este porcentaje.

5. Luego de conseguirlo, deberás dejar que la batería se agote de nuevo hasta apagar el celular.

6. Finalmente, deberás cargar el celular completamente mientras está apagado y así tu batería estará calibrada.

Cómo calibrar la batería de un iOS

Los pasos para calibrar la batería del IPhone son muy parecidos a un Android, a excepción de un pequeño detalle.

1. Debes dejar que tu batería se agote por completo.

2. Luego debes cargarla a su máxima capacidad, dejándolo incluso un poco más de tiempo conectado luego de que indique el 100% de carga.

3. A continuación, descárgalo dándole uso hasta que se apague totalmente.

4. Déjalo reposar sin carga entre 6 y 8 horas.

5. Luego vuelve a cargar tu celular mientras está apagado o en modo avión.

6. Finalmente enciende pulsando el botón de home y encendido.

¿Cada cuándo calibrar la batería de tu celular?

Los dispositivos móviles pueden calibrarse automáticamente cuando tienen una descarga total; sin embargo, esto puede ocurrir pocas veces por ello una batería en uso continuo debe calibrarse una vez cada 3 meses o después de 40 ciclos de carga.

En caso de no calibrarse puede que tu batería funcione con normalidad; sin embargo, el indicador de porcentaje de carga puede ser poco confiable, según explica la Battery University.