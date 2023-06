Cómo cambiar la contraseña de tu cuenta de Google

A-AA+

Google no solo es uno de los buscadores más importantes en el mundo entero, ya que este motor no solo es atractivo en su interfaz, sino que también es sumamente efectivo.

En los últimos años la empresa ha logrado expandirse y ofrece opciones como paquetes de oficinas, plataformas de videos, casilla de mail, servicio de nube para guardar fotos y hasta una línea exclusiva de celulares.

Lo cierto es que si hablamos de casilla de correos hay que decir que la contraseña resulta fundamental, pero podemos perderla en cualquier momento por diversas reacciones, por lo que resulta imperioso reestablecerlas.

Para cambiar tu contraseña por diversas razones de seguridad y poder acceder a muchos de los productos de Google, como Gmail, Google Maps y YouTube, tienes que seguir los siguientes pasos:

Abrir tu Cuenta de Google.

En la parte de "Seguridad", selecciona Acceso a Google.

Elegir Contraseña. Es posible que debas volver a acceder.

Ingresar tu nueva contraseña y, luego, selecciona la opción Cambiar contraseña.

Restablece tu contraseña

1. Sigue los pasos para recuperar tu cuenta. Se te harán algunas preguntas para confirmar que la cuenta te pertenece; además, recibirás un correo electrónico. Si no lo recibes, haz lo siguiente:

Revisa las carpetas de spam o de correo electrónico de distribución masiva.

Agrega noreply@google.com a tu libreta de direcciones.

Para solicitar otro correo electrónico, sigue los pasos para recuperar la cuenta.

Verifica todas las direcciones de correo electrónico que podrías haber utilizado para registrarte o acceder a tu cuenta.

2. Elige una contraseña que no hayas utilizado con esta cuenta. Consulta cómo crear una contraseña segura. Si cambias o restableces la contraseña, saldrás de tu cuenta en todos los dispositivos, excepto en los siguientes:

Los que usas para verificar tu identidad cuando accedes

Algunos dispositivos con apps de terceros a las que hayas dado acceso a la cuenta. Consulta cómo quitarle el acceso a tu cuenta a una app

Dispositivos para el hogar útiles con acceso a tu cuenta Consulta cómo desvincular estos dispositivos de tu Cuenta de Google.