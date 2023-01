¿Cómo desinfectar correctamente el brócoli según la ciencia?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Si uno de tus propósitos de año nuevo es comer de manera más saludable, sin duda alguna, el brócoli debe estar en tu lista de compras. Se trata de un vegetal con muchos beneficios, pero para comerlo de manera segura vamos a decirte cómo debes lavarlo, según la ciencia.

El brócoli es una hortaliza de la familia de las crucíferas, originaria de los países templados del Mediterráneo y de Asia Menor.

De acuerdo con la asociación El Poder del Consumidor, el brócoli es un alimento rico en fibra, vitamina C, E, K y otros fitoquímicos como la quercetina y el betacaroteno.

Su contenido ayuda a tener una adecuada coagulación y por ende mejor salud cardiovascular. Asimismo, sus antioxidantes protegen de los radicales libres, y con ello de enfermedades como la diabetes.

Este vegetal además contribuye a tener un sistema inmunológico más fuerte. Mientras que su sulforafano, uno de los ingredientes activos más conocidos del brócoli apoya a la desintoxicación natural que ocurre en el hígado, optimizando este proceso.

A pesar de sus beneficios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el consumo de brócoli es de tan sólo 1 kilo por persona al año. No desperdicies su poder e incorpóralo a tu dieta.

¿Por qué el brócoli debe comerse crudo?

Como te darás cuenta el brócoli tiene muchos beneficios que ofrecerte por lo que es buena idea que lo incluyas en tu alimentación y, la mejor manera de hacerlo, es crudo.

Diversas investigaciones señalan que el brócoli crudo es mejor debido a que los procesos de cocción destruyen la enzima necesaria para obtener el sulforafano.

Pero hay una manera de evitar la pérdida de esta enzima y es picando el brócoli antes de cocerlo. Eso sí, toma en cuenta que la cocción no debe ser mayor a 5 minutos.

Y tampoco es buena idea congelarlo pues, El Poder del Consumidor explica que ese proceso también elimina el sulforafano.

¿Cómo lavar el brócoli?

Más allá de sus beneficios, una ventaja del brócoli es que puedes incorporarlo a tu dieta de múltiples maneras. Como ya mencionamos crudo es mejor, pero es muy importante lavarlo correctamente.

Información del portal Enséñame de Ciencia, señala que, como sucede con la mayoría de las frutas y verduras, para que el brócoli sea un alimento seguro de ingerir, es necesario limpiarlo bien, en especial porque no posee una cáscara que lo pueda proteger y está expuestos de manera directa a la contaminación de insectos y microorganismos que pueden ser dañinos para nuestra salud.

Entonces ¿cómo lavar y desinfectar el brócoli?

Lo primero es que, para prolongar la vida útil del brócoli es preferible lavarlo justo antes de consumirlo.

Coloca el brócoli en un colador y llévalo debajo del chorro de agua, cuidando que el agua arrastre toda la suciedad posible

Otra opción es colocar el brócoli en un recipiente lo suficientemente grande para que lo cubra por completo. Llenar el envase con una mezcla de 1/4 de vinagre blanco y 3/4 de agua y sumergirlo durante 15 a 20 minutos. Después enjuaga bajo el chorro de agua.

Si no quieres usar vinagre entonces sustitúyelo por 1 cucharada de sal por cada litro de agua fría.

Dichos procesos son solo de lavado, para desinfectar lo más recomendable es utilizar un producto que sea fabricado especialmente para frutas y verduras, en el mercado existen muchas opciones de microbicidas, en todos los casos, sigue las instrucciones del producto al pie de la letra.