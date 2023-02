Cómo eliminar mensajes de Twitter y dejar tu cuenta como nueva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Twitter es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial. La misma no solo le permite a sus usuarios publicar tuits, sino que también sirve para enviar y recibir mensajes con diversos usuarios a nivel mundial.

Sin embargo, muchas veces, la aplicación de Elon Musk, suele tener fallas o puede funcionar lento. Esto se debe a muchas causas, pero una de las comunes está relacionada con la cantidad de mensajes que hemos recibido en Twitter.

Es por ello que una de las mejores decisiones que podemos tomar es eliminar o borrar todos los mensajes de Twitter y dejar la cuenta vacía.

¿Cómo eliminar mensajes en Twitter?

Para poder eliminar mensajes en Twitter deberás utilizar una aplicación de terceros y darle acceso a tu cuenta, con permiso para que la misma pueda escribir y borrar mensajes.

Antes de seguir explicando el paso a paso te recomendamos que una vez que termines todo el proceso, revoques el acceso a la web para que no te roben datos de tu cuenta o de tu teléfono. Para ello deberás ir a la configuración de privacidad de Twitter y, en la sección de Seguridad y acceso a la cuenta, buscar la lista de aplicaciones vinculadas y eliminarla de ahí.

La aplicación de la cual te hablamos se llama tweetdelete.net. El primer paso para usarla será darle permiso de acceder a tu cuenta, como mencionamos anteriormente. El sitio web es muy fácil de usar.

Una vez inicies sesión con tu cuenta de Twitter y le des acceso, tienes que pulsar en el botón de Delete tweets para iniciar el proceso. Estas páginas suelen tener un límite, y podrás borrar como máximo 3.200 tweets de una vez. Para hacer borrados más masivos tendrás que pagar.

Luego seleccionarás el tipo de borrado que quieres hacer. "Age of tweets to delete" borrará los mensajes que tú quieras. "Only tweets containing this Word/phrase" borrará los mensajes que tengan determinada frase o palabra.

Mientras que la opción "Run this task" realizará eliminaciones periódicas. Cuando configures el borrado que quieres, acepta los términos de TweetDelete con la casilla de selección y pulsa en el botón Delete my tweets.