Cómo evitar comentarios y mensajes de spam en Instagram

Seguramente en más de una ocasión has tenido que borrar comentarios en tu cuenta de Instagram que vienen de perfiles que no conoces, en otro idioma o sin ningún sentido.

Este tipo de comentarios suelen ser spam y hay una manera sencilla de evitarlos.

Lo único que necesitas es modificar algunos ajustes y listo, te olvidarás de este molesto problema.

De acuerdo con Kaspersky Latam, compañía internacional dedicada a la seguridad informática "para protegerte a ti mismo y a tus seguidores de los mensajes de odio y spam, puedes ocultar automáticamente los comentarios no deseados con los filtros incorporados en Instagram o configurar tu propio filtro".

Para lograrlo deberás ir a Comentarios, dar clic en Privacidad y desde ahí bloquear a los haters, stalkers y por supuesto, spammers. Para esto es necesario que primero identifiques las cuentas de los usuarios que están molestándote y los bloquees.

En la parte de Filtros también puedes activar la opción Ocultar comentarios ofensivos, de modo automático Instagram evitará que los usuarios publiquen comentarios agresivos en tu cuenta.

Mensajes directos

Para bloquear los mensajes directos de los spammers deberás ir a Privacidad, ir a Mensajes y seleccionar Solo personas que sigues en las dos opciones que aparecen en la pantalla. Así no habrá manera de que recibas mensajes de extraños.

Y listo, con estos sencillos cambios te olvidarás de mensajes y comentarios de spam en Instagram.

Ahora sí, a subir fotos y conquistar a tus seguidores.