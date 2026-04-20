¿Cómo evitar que los mosquitos entren a mi hogar?; trucos efectivos

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Tras meses de clima impredecible, parece que laha iniciado oficialmente en todo

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Este periodo del año es de vital, pues, yy los ciclos biológicos de las especies. No obstante, también representa riesgos significativos para la salud humana —como, deshidratación y—, especialmente en años recientes con el alza de temperaturas a nivel mundial.Durante esta temporada, ely de temperaturas también originan la, lo cual puede pasar de ser una experiencia molesta a un problema para la salud (pues portan enfermedades como el dengue, chikugunya y la zika).¿Cómo evitar que los mosquitosEvitar que los mosquitos entren ey generen una experiencia desagradable durante lapuede parecer complicado, sin embargo, hay algunas medidas y trucos que resultan efectivos para mantener la situación bajo control.1. ColocaenEn tiempo de calor abrir lasde tu casa puede convertirse en una necesidad, para facilitar la. Por ello, una inversión en tu casa puede ser instalaren todas las áreas que quieras tener abiertas.2.Esta es una de las medidas más importantes, pues el agua estancada es donde los mosquitos y zancudos se reproducen.de floreros y bebederos de mascotas cada dos o tres días y asegúrate de tapar herméticamente tanques, tambos o barriles donde acumules agua para su uso en el hogar.3.Si cuentas con un jardín, procuray corto, ya que losbuscan refugio en zonas frescas y húmedas.Corta regularmente el pasto y recoge las hojas, flores o residuos que puedan acumularse en el área.4. InstalaLos mosquitos son voladores débiles, por lo que el aire de un ventilador prendido dificulta su vuelo y dispersa el CO2 que exhalamos. Asimismo, el uso dede estos insectos, pues enfría el ambiente dentro de tu hogar.