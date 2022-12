Cómo evitar que te agreguen a un grupo de WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Siendo la app de mensajería instantánea más utilizada en México, WhatsApp es una gran herramienta para mantenerse en contacto con nuestra familia y amigos, pero también es muy común su uso para cuestiones profesionales e incluso para comunicarse con empresas. Pero como también está el riesgo de recibir mensajes indeseados, en esta ocasión vamos a explicarte cómo evitar que te agreguen a un grupo.

Los grupos de WhatsApp pueden ser una gran ventaja para organizar una reunión, unir a varias de personas con un fin común o mandar memes e información sin tener que ir de contacto en contacto. Seguro formas parte de alguno que disfrutas.

Pero también está el lado negativo. Cuando nos agregan a grupos en los que no nos interesa estar, por ejemplo de venta de artículos, o los que crean personas conocidas, pero en los que no tenemos intención de permanecer y, en ocasiones, nos da pena salir.

Afortunadamente la app sigue añadiendo funciones de seguridad y ahora es posible administrar quién nos puede agregar a un grupo y quién no. Conoce cómo funciona.

Paso a paso para que no puedan agregarte a un grupo de WhatsApp

Con este truco dejarás de recibir la sorpresa de que alguien te añadió al intercambio de regalos sin autorización, o alguna compañía quiere enviar sus ofertas sin que las hayas solicitado.

Impedir que nos agreguen a grupos de WhatsApp es más fácil de lo que crees. Lo mejor es que no necesitarás de alguna app externa o una extensión que podría poner en riesgo tu seguridad, basta con realizar algunos pasos en la configuración.

Y es que hay que recordar que WhatsApp ha estado agregando diversas configuraciones de privacidad para que los usuarios puedan estar más seguros, entre ellas la opción de evitar que los agreguen a grupos, y para ello basta con:

- Abre WhatsApp y da clic en el menú de configuración, lo encuentras en la esquina superior derecha representado por 3 puntos.

- Luego elige la opción de Ajustes y después Privacidad.

- Te abrirá un nuevo menú, busca la pestaña de Grupos.

- Cuando les des clic podrás elegir quién puede añadirte a un grupo.

La primera opción que encontrarás es Todos, se trata de la configuración general y permite a cualquier usuario unirte a un grupo. La segunda opción es Mis contactos, lo que quiere decir que solo quienes tienes registrados podrán agregarte a un grupo.

La última opción es Mis contactos, excepto, si le das clic verás la lista de todos los usuarios que tienes registrados y podrás elegir a quiénes restringirles la oportunidad de agregarte a grupos.

¿Qué pasa cuando no permito que me agreguen a grupos de WhatsApp?

Como ya mencionamos, si tienes activa la casilla de Todos, cualquier usuario, incluso uno que no conoces, puede agregarte a un grupo de WhatsApp pero, si pones restricciones ¿qué sucede?

Una vez que hayas configurado esta función, si una persona no autorizada quiere unirte a un chat grupal primero necesitará tu aprobación, por lo que verá una alerta que indica que no puede agregarte y deberá tocar en la opción Invitar al grupo, después de esto te enviará un mensaje privado por medio de tu chat individual.

Tú recibirás la invitación y tendrás 2 días para aceptar o rechazar. Y solo el administrador que creó el grupo sabrá de la restricción, es decir, el resto de los miembros en el chat no te verán como agregado a menos que aceptes, lo que significa que no tendrás que salirte.