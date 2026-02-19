Cómo hacer que el cabello crezca más rápido

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El

en promedio entre 1 y 1.5 centímetros al mes, pero factores como el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, el, la malao el cuidado incorrecto pueden frenar este proceso. La buena noticia es que sí puedes optimizar elsi te enfocas en la salud dely en proteger la fibra capilar.No se trata de "" el, sino de crear elpara que el cabello crezca sin debilitarse ni romperse.Eles la base delEl cabello nace en el, debajo del. Si esta zona está sana, elserá más fuerte y constante.Estimular laes clave. Puedes hacerlo con:· Masajes capilares de 3 a 5 minutos diarios.· Movimientos suaves con las yemas de los dedos.· Cepillado ligero que active laEsto ayuda a que loslleguen mejor alMantén ellimpioEl, residuos o acumulación de producto puede obstruir ely afectar el. Lavar el cabello con la frecuencia adecuada según tu tipo depermite que elfuncione correctamente. Unlimpio crea el ambiente ideal para elLaevita elMuchas veces el cabello parece no crecer porque se rompe antes de ganar longitud. Eles más frágil y propenso al, por lo que es importante:· Usar acondicionador regularmente.· Aplicar mascarillas hidratantes 1 vez por semana.· Utilizarligeros en medios y puntas.Esto ayuda a conservar el largo que ya creció.Elestimula elEles uno de los métodos más efectivos para favorecer el. Estimula ely activa el, lo que puede ayudar a que el cabello crezca más fuerte. Puedes hacerlo con elseco o concomo:· Romero.· Argán.· Ricino.Lainfluye directamenteEl cabello necesitapara crecer. La falta depuede debilitar el. Los más importantes son:· Proteína.· Hierro.· Biotina.· Zinc.· Omega 3.Unabalanceada favorece unsaludable.Evitar eles clave para ver resultadosEl calor excesivo, los procesos químicos y el mal manejo debilitan la fibra capilar. El objetivo es evitar que el cabello se rompa. Para proteger elde cabello:· Reduce el uso de herramientas de calor.· Usa· Evita peinados muy tensos.· Desenreda con cuidado.Elde forma natural, pero su apariencia depende de qué tan bien lo cuides. Unsano, buenapermiten que crezca más fuerte, brillante y resistente. No se trata solo de que crezca más rápido, sino de que crezca mejor.